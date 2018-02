Cae señalado de más de 40 asaltos a tiendas

Un solo hombre puso en jaque a toda la Policía Municipal al cometer, presuntamente, más de 40 robos contra tiendas de conveniencia este año.Norberto N. C., de 36 años, alias ‘El Adidas’, fue detenido este martes por la tarde por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo a comercio, delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.El detenido era un objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al atracar decenas de negocios, pese a que sabía de la presencia de agentes encubiertos en algunos negocios y que las tiendas cuentan, en su mayoría, con cámaras de vídeovigilancia que capturaron su imagen y fue compartida a la Policía,El vocero de la SSPM, Arturo Sandoval Figón, informó que Norberto N. C., de 36 años, fue detenido cuando pretendía cometer un segundo robo a mano armada en una tienda Oxxo, ubicada en el cruce de las calles Villa Futura y Hacienda del Sur, en la colonia Misiones del Real.El portavoz agregó que el presunto asaltante intentó huir corriendo pero fue alcanzado metros más adelante. En la revisión corporal que le practicaron los agentes le aseguraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles, diez envoltorios de mariguana y un vehículo de la marca Honda Accord, gris, modelo 1998.Según la investigación de la SSPM, está persona empleaba la violencia para amedrentar a sus víctimas, ante las cuales ‘cortaba cartucho’ para obligarlas a entregar rápido el dinero, cigarros y alcohol que demandaban, luego corría al auto que dejaba estacionado metros más adelante donde se cambiaba de ropa para pasar desapercibido y escapar.Sandoval Figón dijo que se tiene evidencia de que el primer negocio que probablemente atracó ayer fue un Oxxo, ubicado en el cruce de las calles Sierra Morena y Montes Apeninos, en la colonia La Cuesta.En ese evento el supuesto ladrón dejó encerrados a los empleados en el baño, a los que amenazó de muerte.Norberto fue consignado ante el Ministerio Público junto con el arma que portaba y la droga, por lo que será esta representación social la que se encargue de investigar los demás robos en los que aparentemente participó el detenido.La pistola fue enviada al laboratorio de balística forense, para determinar mediante estudios, si fue empleada en hechos de homicidio.La SSPM entregó también los videos de las tiendas Oxxo, Del Río y Circle K, donde se observa al detenido cometiendo los atracos.La SSPM enumeró algunos robos donde se proporcionaron imágenes de Norberto N. C. alias ‘El Adidas’ presuntamente cometiendo los robos durante los meses de enero y febrero.10 de febrero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles de Ramacoi y Yepómera, en la colonia Ramacoi07 de febrero de 2018Tienda ubicada en el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Pavorreal06 de febrero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Paseos de las Palomas, en la colonia Paseos del Alba31 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce del bulevar Óscar Flores y avenida Reforma, colonia Melchor Ocampo.30 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Volcán Antuco y Volcán Nevado de Toluca, en la colonia Parajes de San Isidro.27 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Monte Santa Catalina y Monte Fitz, en la colonia Parajes de San Juan.25 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Fundadores de América y Senderos de Mancebos, en la colonia Senderos de San Isidro.24 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Marfa y Av. Ramón Rayón.23 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Av. Insurgentes y Saltillo, en la colonia Partido Romero.19 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Hacienda Valsequilla y Hacienda Poniente, en la colonia Las Haciendas.17 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles 21 de Marzo y Montemayor, en la colonia Melchor Ocampo.16 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Mar del Sur y Av. Manuel Talamás Camandari, en la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez.13 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Ignacio Mejía y República de Cuba, en la colonia Margaritas.12 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Volcán San Martín y Paseo de San Isidro, en la colonia Parajes de San Isidro.07 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Rufino Tamayo y Diego de Velázquez, en la colonia Parajes del Sol.06 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Paseos de las Palomas, en la colonia Paseos del Alba.03 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles 5 de Mayo y Tepeyac, colonia Universidad.03 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Av. Ramón Rayón y Palacio Tikal.01 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Dunas de Egipto y Puerto Tarento, en la colonia Parajes de Oriente.12 de febrero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Fortín de la Soledad y calle Obaldía del fraccionamiento Parajes del Valle.27 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y Delicias, de la colonia Satélite.23 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Avenida Insurgentes y Honduras, de la colonia El Barreal.21 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles calle Novena y Cisne, de la colonia Granjas de Chapultepec.13 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Tierra de Fuego y Cerrada de San Pedro, en la colonia Cerradas de San Pedro.08 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Av. Manuel Talamás Camandari y Paseo de San Isidro, en la colonia Parajes de San Isidro.03 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Avenida Carlos Amaya y Olmecas de la colonia Aztecas.24 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Paraíso y Jacinto Benavente, en la colonia Infonavit Casas Grandes.07 de enero de 2018Tienda ubicada en el cruce de las calles Avenida de los Insurgentes y Plutarco Elías Calles

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.