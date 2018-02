Directores generales y de área de la administración municipal recibieron ayer una capacitación del Instituto Estatal Electoral (IEE) sobre la veda del Gobierno durante el proceso electoral.“A partir del 30 de marzo no pueden hacer propaganda gubernamental, difusión de logros”, explicó el consejero del IEE, Saúl Eduardo Rodríguez Camacho.Afirmó que en caso contrario, los funcionarios pueden recibir una sanción económica o amonestación.Los directores se reunieron en el tercer piso de la Unidad Administrativa Municipal “Licenciado Benito Juárez” para recibir la capacitación, también por parte de la consejera del IEE, Claudia Arlett Espino.Saúl Rodríguez explicó que durante la veda electoral los funcionarios únicamente podrán difundir asuntos excepcionales como temas de protección civil, servicios de salud y educativos.“Básicamente aquello que tiene que conocer la ciudadanía, pero fuera de eso; ningún logro, ni programas de Desarrollo Social ni nada de eso”, mencionó.El presidente municipal, Armando Cabada, abrió el evento y dijo a los funcionarios municipales que “quien se equivoque tendrá su consecuencia”.Les recordó que no se podrá destinar un solo peso del erario a su proyecto político para buscar la reelección en el cargo. “No quiero dejar ningún margen de error”, manifestó el alcalde.Agregó que la idea de la capacitación es que los directores generales y de área tengan la conciencia “de qué podemos hacer y qué no podemos, para que los juarenses estén ciertos de que cuidaremos el recurso público con toda honestidad”.“Queremos prevenir, evitar cualquier señalamiento y que también los directores sepan de sus responsabilidades, que no se pueden equivocar, y que quien lo haga tendrá sus consecuencias”, declaró Cabada.

