La diputada local Liliana Ibarra Rivera dio a conocer ayer que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos hechos constitutivos de un delito, por la difusión de una conversación telefónica en la que supuestamente arremete en contra del Partido Acción Nacional (PAN), por el que fue postulada al cargo de elección popular y ahora busca la reelección.En conferencia de prensa acusó al cineasta juarense Walberto Goldstein o Walberto Vargas como la persona que presuntamente originó el material que circula en redes sociales, sin embargo, en la querella que presentó sólo lo menciona como una persona que se ha dedicado a denostar su quehacer legislativo.Además, en la denuncia que la diputada presentó y ratificó por escrito el lunes, identifica a Vargas como un “pseudo periodista y actor”, “a quien tacho como un operador de personajes de administraciones pasadas del Municipio de Juárez y del Estado de Chihuahua. (César Duarte Jáquez y C. Javier González Mocken)”.“No es un audio mío” sostuvo, aunque luego explicó que un fragmento del contenido sí es su voz, pero corresponde a otro momento, cuando solicitó en 2016 su registro como aspirante a diputada por el PAN y mencionó la frase “mi proyecto de vida”, por lo que se deslindó del resto de la conversación.“No es mi voz; sólo esa parte. Yo nomás reconozco esa parte, es una sola frase, porque aquí la dije y la tengo, ya presenté la prueba, lo demás no es mi voz”, reiteró.El extracto de la grabación dura 29 segundos y se escucha: “Eso es nuestra carta. Me vale madre el pinche PAN. Y lo que digan y lo que hagan. Así de sencillo porque me la pelaron. Y lo van a seguir haciendo. (Inaudible) ¿Pero sabes una cosa? Hoy tenemos una responsabilidad. No con el pinche partido. Yo traigo un plan de vida. Y me vale madre el PAN”.En la grabación, de la que no se conoce ningún contexto, presuntamente Ibarra dice que en dos años comienza a trabajar la carrera política de su hijo.La Fiscalía General del Estado Zona Norte informó que la denuncia no fue presentada en esta ciudad, sino en la ciudad de Chihuahua, donde quedó inscrita con el número de caso 19-2018-0003458.La diputada local por el distrito 09 con cabecera en Ciudad Juárez atribuyó estos hechos a cuestiones de tipo político-electoral, con el fin de desprestigiarla justo cuando anunció que buscará la reelección.Sin identificar a un partido en particular ni revelar nombres, afirmó que detrás de esto hay actores políticos, a los que desde su función como legisladora ha sujetado a varias investigaciones, entre las que mencionó el Plan de Movilidad Urbana (PMU).“¿Quiénes son los personajes que iniciaron Movilidad Urbana?” cuestionó, “Movilidad Urbana se inició con Teto Murguía y se terminó con Javier González Mocken, pero vamos a ver todo el proceso, el tema de movilidad urbana es lo que está pegando”, consideró.Además, reveló que también investiga a otras instituciones como la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), aunque al principio la confundió con la Autónoma de Chihuahua; así como a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), “en las que robaron literalmente” recursos públicos y por las que hay deuda pública, pero declinó dar mayores detalles.Aunque tampoco descartó que esta situación obedezca al posicionamiento que hizo la semana pasada en el Congreso del Estado, para pedir que se activara el protocolo de protección a periodistas en el caso de Héctor Guadalupe González García, quien denunció al alcalde Héctor Armando Cabada Alvídrez por amenazas en su contra.Acompañada del abogado Óscar Levario Ochoa y del dirigente local del PAN, Sergio Madero Villanueva, Liliana Ibarra consideró que se trata de un acto de violencia política contra la mujer por su condición de diputada y afirmó que la denuncia penal era por daños a la moral en contra de ella y de su hijo, quien es mencionado en el audio difundido.Pero su abogado precisó que la denuncia que se presentó son por hechos que podrían ser constitutivos del delito contemplado en el artículo 327 del Código Penal del Estado que habla de la violación a la comunicación privada, así como sus derivados que abordan el uso y acceso ilícito a los sistemas y equipos informáticos y de comunicación.