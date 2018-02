Padecen males y burocracia

Con un andador que le permite caminar aun con dificultad, Tomás Antonio Jiménez Payán, de 66 años, llegó ayer en la mañana a las oficinas de la Sedesol para solicitar la reposición de la tarjeta bancaria con la que cobra el apoyo del programa “65 y Más’.Sin embargo, se fue como llegó: sin saber nada de nada y sin dinero.En las oficinas que se ubican a un costado del monumento a Benito Juárez y que por la noche funcionan como albergue, el personal que lo atendió le dijo que le repondrán el plástico, pero no cuándo.El hombre dijo que su pensión bimestral asciende a mil 160 pesos pero ayer sólo le tomaron unos datos “no de muy buena manera”, dijo.“Me dijeron que sí me la van a reponer pero no para cuándo ni nada”, manifestó Tomás, quien vive en la colonia Los Alcaldes. “Vivo muy lejos y cada vez me tengo que poner ‘tiras’ para la diabetes; uno necesita el dinero, por eso vengo”, expuso.El panorama es similar al que pasan otras personas de la tercera edad que cada bimestre acuden a preguntar sobre los apoyos que entrega la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de acuerdo a testimonios recogidos en las oficinas.“Vine a preguntar cuándo puedo venir a cobrar la pensión, pero me dijeron que me espere hasta la próxima semana y no me dijeron ni qué día”, narró también María Salazar, de la colonia Chaveña.A decir de los beneficiarios, el trato que da el personal de la dependencia no es el ideal ni mucho menos el más óptimo.“Mire, yo le voy a decir porqué pasa esto. La mayoría ya somos muy viejos, pero también ignorantes y no conocemos nuestros derechos. No nos atienden, ¿por qué? Porque no hablamos. A uno le dicen, siéntese pero ¿cómo me voy a sentar?, si me siento ahí, me puedo quedar horas”, expresó Tomás Antonio.“Lo quieren traer a uno como jeringa de hospital. Mucha gente no sabe y si le dicen ‘váyase para allá’, ahí va la gente, mientras los que atienden están comiendo y haciendo cosas que deben hacer fuera de su trabajo, no aquí”, agregó.Consultado al respecto, Emigdio Orozco de la Paz, coordinador del programa, aseguró que tomará cartas en el asunto, “hablaré con la responsable de la ventanilla, eso no puede pasar”.Sin embargo, desde este año, los adultos mayores que quieran acceder al programa tienen que enfrentarse a más complicaciones.La Sedesol cambió las reglas de operaciones y ahora quienes quieran obtener el apoyo, deben acudir al banco directamente para tramitar una cuenta a la que quieran que se les deposite la pensión, refirió Orozco de la Paz. Eso quiere decir que ya no se entregarán más tarjetas en ventanilla.La Sedesol comenzará a dispersar a partir de mañana las transacciones bancarias a 27 mil usuarios del programa, aunque debido a “ajustes presupuestales”, los pagos en efectivo comenzarán a hacerse hasta el 19 de febrero y no desde el 1 de este mes, indicó Orozco De la Paz.Informó que el 19 se entregarán los giros telegráficos de acuerdo con la inicial del apellido entre la A y la E a 549 personas; el día 20 entre la J y la M a 366 beneficiarios; mientras el 22 a quienes tienen como iniciales entre la N y la R, que son 405 personas en esta ciudad.Asimismo, el día 23 puede cobrar quienes sus apellidos inician de la R a la Z, un total de 364 adultos mayores. (Javier Olmos / El Diario)