El amor puede ser dulce o tóxico

Con motivo del Día de San Valentín, un especialista en el tema del amor desde el punto de vista psiquiátrico, llama a las parejas a no dejarse llevar por la catarsis de la fiesta comercial y buscar más la estabilidad el resto de los días del año.Sergio Rueda, psiquiatra cuya obra “El amor romántico y sus enfermedades: diagnóstico y tratamiento médico-psicológico”, ganó el premio internacional Fernando Bianco Colmenares en el Congreso Mundial de Medicina Sexual, que se llevó a cabo en Medellín, Colombia en 2012, habló de lo anterior.Ante el concepto de que el amor es un sentimiento dulce que da felicidad, el especialista advirtió que en contraparte es algo tóxico, cuyos efectos son similares a los de las drogas más potentes, y puede desencadenar trastornos mentales incluso peores que los provocados por las drogas.“Produce enfermedades como la diabetes e hipertensión; la gente por amor puede robar y destruir".“Hay imperios que han caído por amor, personas que han asesinado. Conduce a trastornos más graves que las drogas duras, y mata más que las drogas pero nadie lo dice”, dijo el especialista.Explicó que el problema surge de la edad media, con el romanticismo, cuando se empieza a creer en el amor como algo supremo y espiritual y se separa del aspecto carnal de la sexualidad.Debido a las sustancias naturales que segrega el cerebro cuando alguien se siente enamorado, se produce una enajenación similar o más poderosa que la que produce cualquier enervante.“Y los efectos son los mismos, y al dejarlo es igual. Hay síndrome de abstinencia, depresión, ansiedad. Esta toxicidad dura hasta 4 años en la vida en pareja, luego se vive el amor conyugal”, explicó.Por eso, su recomendación es que las personas que deseen una vida en pareja no se dejen llevar por el ideal romántico de la cultura occidental, sino que visualicen la relación como un triángulo equilátero.La toxicidad del amor es sólo la trampa biológica que tiende la naturaleza, para motivar a los individuos a reproducirse, por lo que es importante que esta no abarque todos los aspectos de la relación,“El 33 por ciento es el amor romántico; otro 33 por ciento es el afecto, el cuidado, la preocupación por el otro; y el otro 33 por ciento es el compromiso, el cumplir con las responsabilidades propias de pareja”, dijo.Si uno de esos factores toma una porción más grande de la relación que el resto, entonces el triángulo ya no es equilátero y la relación no es funcional.Respecto al “Día de los Enamorados” que hoy se celebra, Rueda dijo que no está mal que las personas festejen y tomen el pretexto para unirse y pasar un buen rato.Pero agregó que es necesario que las relaciones de pareja tengan una reflexión.Al finalizar, puso a disposición de las personas su tratamiento contra este problema.Dijo que si la persona que está enamorada tiene los síntomas de cualquier adicción como son la ansiedad, reacciones de pánico o temor, estado de ánimo depresivo, aumento de la irritabilidad, agitación, pensamiento en la pareja hasta de 8 horas al día, o una disminución de interés en sus actividades, probablemente requiera apoyo.Este incluso puede requerir de fármacos que lo ayuden, por lo que dejó a los interesados a conocer más sobre el tema, o adquirir su libro premiado que será reeditado en los Estados Unidos, a comunicarse al teléfono 656(1)83-21-29 o escribir al correo [email protected] (Karen Cano / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.