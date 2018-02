'Cabildea' alcalde en CDMX los 37 mdp que le recortaron

Con la intención de recuperar los 37 millones de pesos que recortó la Federación en las participaciones que recibe Juárez del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el alcalde Armando Cabada viajó ayer a la Ciudad de México para tratar el tema con representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Además se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para revisar asuntos de seguridad.Cabada dijo que regresará mañana y en su lugar quedó al frente del Despacho de la presidencia el alcalde suplente, Alejandro Loaeza Canizales.La Federación recortó 37 millones del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), recursos federales que se entregan al Gobierno del Estado para que así bajen a los municipios.Cabada afirmó la semana pasada que de 250 millones de pesos que ya estaban autorizados del FISM para el Municipio, el monto bajó a 213 millones.Dijo que ese fondo se ha invertido anteriormente en pavimentación y en cuartos independientes.Agregó que con los 37 millones de pesos que se recortaron, se pueden pavimentar 33 ó 34 calles en la periferia de la ciudad y construir más de 300 cuartos independientes.Por ello, aseguró que se buscará rescatar esos montos para Juárez.“Tendremos la oportunidad de recuperarlo, haremos un esfuerzo para que sea así”, declaró.Los recursos del FISM se invierten en obras de infraestructura en zonas de atención prioritaria (ZAP) o sectores marginados de la ciudad, se informó.El Municipio espera del Estado 100 millones de pesos para invertir en el Centro Histórico, afirmó ayer el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.Agregó que hasta el momento las finanzas de la esfera estatal no han afectado la inversión en Juárez y se espera que se entreguen esos recursos, como anunció el gobernador Javier Corral a finales del año pasado.En el contexto del nivel de deuda pública que tiene el estado, el alcalde dijo esperar que no afecte los recursos para el Municipio.“Nuestros presupuestos ya están aprobados por el Congreso del Estado no creo que eso suceda, yo seré muy serio en cuanto a esto, el Estado ha sido puntual en la entrega de las participaciones al Municipio, no hay queja en cuanto a eso, y bueno, yo espero que este año sea igual”, declaró.Dijo que hasta el momento sigue en pie el compromiso de 100 millones de pesos que el Estado ofreció al Municipio.

