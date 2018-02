Piden piso parejo a funcionarios

La dirigencia local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exhortó a todos los funcionarios públicos que actualmente buscan un cargo de elección popular, que se separen de sus posiciones para que privilegien la imparcialidad durante la contienda electoral.El llamado lo hicieron principalmente al presidente municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez, Ramón Galindo Noriega y Arturo Valenzuela Zorrilla, que ocupan un cargo público, así como a los regidores y diputados locales que buscan ser reelectos en sus puestos.“Les estamos haciendo un llamado para que entren a este proceso electoral de una manera equitativa, de una manera justa y que no saquen ventaja de la posición que tienen, porque evidentemente les permite tener un posicionamiento con los recursos que manejan aunque nos digan que no los van a utilizar sabemos que lo van a hacer” dijo José Luis Barrios García, asesor político de la dirigencia local del PRD.En conferencia de prensa, los perredistas consideraron que es delicado y pudiera ser inequitativo entrar a un proceso electoral en el que el presidente municipal en funciones, Armando Cabada, busca la reelección por la vía independiente y tiene a su disposición los recursos públicos.O bien, agregó, Ramón Galindo y Arturo Valenzuela, que buscan la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Juárez y actualmente ocupan los cargos de subsecretario de Gobierno de la Zona Norte y director regional de Salud en la Frontera, respectivamente.Además de los regidores del Ayuntamiento que actualmente se encuentran en funciones y los diputados locales que aspiran a ser reelectos.“A la gente del PRD nos parece que eso no debe ocurrir y hacemos llamado para que en consonancia con lo que ellos dicen, que quieren ser candidatos para mejorar esta ciudad, que lo demuestren sin sacar ventaja de lo que están manejando”, agregaron.Si bien comentaron que no incurren en ninguna ilegalidad porque la normatividad electoral permite a algunos continuar en sus puestos públicos, apelaron a que prevalezca la legitimidad por encima de la legalidad y evitar que se contamine el proceso.

