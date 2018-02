La donación altruista de sangre –la que proviene de voluntarios desinteresados– se incrementó en 19 por ciento de un año a otro, dio a conocer la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud de Chihuahua.Patricia Marmolejo Caballero, responsable del Banco de Sangre, informó que el año pasado 6 mil 575 personas donaron este tejido sin esperar nada a cambio a través de distintas campañas de captación.La química dijo que la infraestructura cerró el año pasado con un 75 por ciento de donadores altruistas, lo que es mayor en comparación con el cierre de 2016, que fue de 57 por ciento.Anteriormente, Marmolejo había informado en una entrevista con El Diario que el banco había cerrado en 2017 con 65 por ciento de donantes altruistas.En el sistema de captación de sangre hay dos tipos de recepción: la que viene de los altruistas y la del esquema de reposición.El primero tiene que ver con la sangre que llega sin ninguna recompensa ni obligación, mientras que la otra categoría se refiere a quienes donan para ayudar a un familiar o conocido que en ocasiones debe reponer pintas ya suministradas.Algunos de los requisitos que deben cumplir quienes deseen convertirse en donadores altruistas son ser mayor de edad, no padecer alta o baja presión, no haber sufrido hepatitis y no ingerir bebidas alcohólicas un día antes.En caso de tener tatuajes o perforaciones, éstos deben haber sido realizados con un año de anterioridad al menos. Otros requisitos son no estar embarazada, no estar menstruando o en período de lactancia y no haber recibido ninguna vacuna previa.Las personas deben ir a las instalaciones del Banco de Sangre con un ayuno mínimo de cuatro horas o con tan sólo fruta excepto plátano en el estómago.También puede ingerir agua, jugo, café negro o té, informó la Jurisdicción Sanitaria II.El peso mínimo de los interesados es de 54 kilos y si acostumbran realizar prácticas sexuales de riesgo o consumir drogas están descartados. (Fernando Aguilar)El Banco de Sangre se ubica en la calle Sierra de Juárez, en la colonia La Cuesta. El teléfono es (656) 620-5727

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.