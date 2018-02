Con excoriaciones, contusiones y mordeduras por todo el cuerpo, dos niños paseños de 1 y 3 años de edad fueron entregados a autoridades consulares de Estados Unidos después de que su hermanito de apenas 9 meses muriera aquí, en un hospital local, atendido por múltiples golpes.El aseguramiento de los dos menores lo hizo la Fiscalía General del Estado el pasado 20 de enero, el día en que Kinari Yaksi Muñoz, madre de ellos y también de origen estadounidense, cruzó a Juárez caminando para llevar al más pequeño a recibir atención médica.Al llegar al Femap, donde la recibieron, el pequeño murió y la clínica dio aviso a las autoridades debido a que presentaba fuertes golpes en la cara, fractura de cráneo y una hemorragia interna.Los niños asegurados fueron canalizados, tres días después, el 23 de enero, a la Subprocuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF estatal, en donde fueron atendidos por personal médico y psicólogos que los valoraron antes de entregarlos al Gobierno del país vecino.Ahí, un médico de la dependencia estatal les descubrió hematomas y excoriaciones en ambos brazos y mejillas, en abdomen y muslos; marcas, contusiones, dermatitis, manchas mongólicas en glúteos, traumas en los labios y lesiones semejantes a mordidas en tobillos, rodillas y manos, indica el reporte.Alicia Luna Ortega, titular de la dependencia estatal, dijo que la abuela de los niños, Leticia Robles de Sánchez, acudió a la Subprocuraduría para reclamarlos.“Ella relata que su hijo y su ex nuera vivían en unión libre pero se separaron muchas veces. Los niños vivían en un ambiente de discusiones y violencia, pero asegura que ella no tenía conocimiento ni siquiera de la muerte de su nieto, hasta que le avisaron”, expuso.El 1 de febrero la Subprocuraduría recibió un oficio del Consulado norteamericano en esta ciudad solicitando la repatriación de los dos niños, a quienes identificaron como Andre y Aidan.Finalmente fueron entregados, el pasado 8 de febrero, a asistentes consulares norteamericanos, quienes decidirán su suerte, dijo Luna Ortega.Los padres son investigados por violencia familiar en El Paso.Darrel Petry, vocero de la Policía de El Paso, comentó que el Consulado se puso en contacto con la Unidad de Crímenes Contra Personas (CAP) para informarles de lo ocurrido.Luego de tres semanas de investigaciones, CAP giró una orden de arresto contra Muñoz, quien enfrenta un cargo por lesiones a un menor con la intención de causar lesiones corporales graves, escribió ayer El Diario de El Paso.Sin embargo, no se precisa si es acusada del homicidio de su hijo de nueve meses.Muñoz, de 20 años, fue recluido en la Cárcel del Condado de El Paso, donde se le fijó una fianza de 250 mil dólares.

