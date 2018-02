Impiden agentes que acusado de homicidio se entregue

El presunto responsable del asesinato de una mujer identificada como Lesly Alejandra Gámiz Carrillo, ayer trató de presentarse de forma voluntaria a una audiencia judicial para que el Ministerio Público (MP) le formulara cargos legales. Pero agentes ministeriales impidieron su llegada al edificio judicial donde ya se había programado la diligencia.Los ministeriales tenían una orden de aprehensión en contra de Israel Romero Esquivel y se colocaron a la entrada de la “Ciudad Judicial” para detenerlo, sin tomar en cuenta que él pretendía entregarse.La audiencia no se llevó a cabo debido a que el sospechoso no pudo entrar al edificio y la juez Nancy Cristina Reyes Esquivel programó una nueva audiencia para el próximo 21 de febrero.Lesly Alejandra, quien tenía 18 años de edad, perdió la vida el pasado 19 de noviembre después de que recibió un impacto de bala en el cuello presuntamente cuando Israel Romero Esquivel accionó un arma de fuego en su contra.La mujer fue trasladada a una clínica, pero ya no contaba con signos vitales.Ayer, rodeado de sus padres y hermanos, Israel Romero Esquivel llegó a un supermercado ubicado frente al Cereso 3 de Ciudad Juárez casi frente a la “Ciudad Judicial” dispuesto a entrar a la audiencia que estaba programada para llevarse a cabo a las 10:45 en la cuarta sala de los juzgados ante la jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel.Familiares solicitaron a El Diario que a Romero se le tomaran fotografías para documentar que no presentaba huellas de golpes.Aproximadamente una hora antes de las 10:45 horas los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía de Género habían implementado un operativo en espera de Romero Esquivel aunque los abogados de él hablaron con los agentes del MP a cargo del caso y con la juez para solicitar que se permitiera a Romero llegar a la diligencia.Los fiscales les aseguraron a los abogados de Romero que la presencia de los policías obedecía a resguardar la integridad de los familiares de Lesly y que se permitiría el paso al presunto homicida.Por lo que los abogados decidieron dividirse en dos grupos, uno de ellos se enfiló desde el supermercado con el hermano de Romero, quien se colocó una chamarra con capucha para cubrirse, y al llegar a la entrada del edificio los ministeriales trataron de ejecutar la orden de aprehensión pero fueron advertidos por los familiares de la víctima de que no se trataba de Israel.Mientras el otro grupo de abogados trató de ingresar a Romero a la “Ciudad Judicial”, a través de otro acceso, pero antes de que lo pudieran lograr se les avisó que la audiencia ya se había diferido.El hermano de Israel Romero informó que les preocupa que el sospechoso sea detenido por los ministeriales porque la otra familia tiene parientes dentro de la Fiscalía General del Estado y temen que sea objeto de tortura. Por lo que solicitan que se le permita entregarse directamente ante un Tribunal de Control.“Él se quiere entregar, él quiere recuperar a su familia, a sus hijas principalmente porque las quiere mucho. Pero esa gente lo que quiere es que él llegue a Fiscalía donde lo pueden torturar, ellos quieren torturarlo ahí. Nosotros queremos que llegue ante un juez, que sea un juez quien tome cartas directas y lo envíe al Cereso”, señaló Manuel Romero.El hermano de Israel dijo que todo fue un accidente, la pistola estaba en la cama y la niña al gatear la iba a agarrar e Israel corrió a tomarla y fue cuando el arma se le disparó lesionando a Lesly en el cuello.“Desde un principio mi hermano se iba a entregar pero lo quisieron linchar entre nueve personas por eso huyó, tuvo miedo. Se quiere entregar porque realmente es inocente… él cuando pasó eso yo platiqué con él y me dice que el gatillo ya estaba levantado, la pistola no tenía balas se las puso el hermano de ella (Lesly Alejandra) porque fue quien trajo la pistola y la hermana de ella les vendía otra pistola, una larga”, afirmó para luego pedir a la Fiscalía que permitan que su hermano se entregue.Ayer casi de forma inmediata la juez cerró la audiencia bajo el argumento que no podía impedir que afuera del edificio se ejecutara la orden de captura y los familiares de Romero Esquivel se lo llevaron mientras que los ministeriales permanecían a la entrada de “Ciudad Judicial”.