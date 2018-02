Predomina desconfianza en partidos: Aguilar Gil

La desconfianza y desesperanza en las instituciones políticas y gubernamentales es el común denominador de los jóvenes del país, dijo Lilia Aguilar Gil, ex diputada federal y promotora de la asociación “Libre, la visión de un país’.Esta busca incentivar a las personas y empoderarlas para pasar de la “indignación a la acción” y que trabajen en proyectos que puedan beneficiar a su entorno inmediato.“Hay un común denominador que hemos encontrado en los jóvenes, principalmente en universitarios: la indignación, el enojo generalizado, la decepción frente a las instituciones, y una juventud que piensa que está desligada de un sistema, no se sienten empoderados. Hay una gran decepción y una gran desesperanza”, dijo.Agregó que lo anterior también se ha convertido en ira, que se hace manifiesta sobre todo a través de las redes sociales, no sólo con el sistema actual, sino en general con todos los sistemas políticos.“Hay una creencia generalizada de que existe corrupción en todas las instituciones, no sólo en los partidos políticos, muchas veces hasta en la misma universidad en la que están”, expresó.Esto conlleva a que las personas, sobre todo las más jóvenes, no participen ni política ni socialmente, lo cual consideró preocupante.Todo lo anterior salió a relucir luego de que Aguilar Gil impartió la conferencia “México, el país donde no pasa nada”, en la sala audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Fcpys-UACH).“Hemos llevado estas conferencias alrededor del país. Iniciamos en la UNAM hace un año y medio, pero tenemos ya convenios con la Universidad de Chapingo, con la Universidad de Coahuila, con la Nayarit, y hoy estamos buscando hacerlo con la UACH, con la UACJ, con el Tecnológico de Monterrey”, señaló.Dijo que la intención es usar ese sentimiento de inconformidad para conectar a las personas y empoderarlas, logrando que ellas mismas construyan acciones a favor de su comunidad.“Estamos haciendo una red de expertos donde se van sumando académicos, que ayudan a los chavos de todo el país a iniciar proyectos y los asesoran en la creación de capacidades, dándoles consultorías e información”, expresó la exdiputada.Los interesados en seguir de cerca esta propuesta pueden hacerlo a través de Twitter bajo el nombre de @Libre_mx, y en Facebook Libre_MX, así como en su sitio web www.libremx.com.mx.En los próximos días la conferencia llegará a Delicias, Chihuahua, y regresará a esta ciudad en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Tecnológico de Monterrey.

