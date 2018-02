Impiden agentes que acusado de homicidio se entregue

El presunto responsable del asesinato de Lesly Alejandra Gamiz Carrillo, trató de presentarse esta mañana de forma voluntaria a una audiencia judicial para que le presentaran cargos legales, pero agentes ministeriales impidieron su llegada.La audiencia estaba prevista para las 10:45 en la cuarta sala de los juzgados pero tres agentes ministeriales se apostaron en la puerta principal de Ciudad Judicial para arrestar a Israel Romero Esquivel.El acusado se encontraba afuera de un súper ubicado a unos metros del edificio judicial acompañado de sus familiares y esperando poder entrar a la audiencia.Parte de los abogados trató de ingresar a Ciudad Judicial acompañados del hermano de Israel pero en cuanto lo vieron los ministeriales intentaron ejecutar una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y agravado pero los familiares de la víctima les advirtieron que no se trataba del sospechoso.Al mismo tiempo en la cuarta sala de los juzgados la juez del Tribunal de Control Nancy Cristina Reyes Esquivel difirió la audiencia hasta finales de febrero por lo que Israel Romero Esquivel no pudo entregarse.Romero y su familia indicaron que él desea responder ante las autoridades porque se trató de un accidente pero tienen miedo que Israel sea torturado, pues familiares de la víctima laboran en la Fiscalía.Por lo que solicitaron que le permitan entregarse directamente al Tribunal de Control y pidieron a El Diario que le tomara imágenes para mostrar que no presenta golpes.Lesly Alejandra fue asesinada el pasado 19 de noviembre.

