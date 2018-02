Facilitan recuperar Subcuenta de Vivienda

Desde este año, el Infonavit destinó aquí un módulo para atender lo relativo a la Subcuenta de Vivienda, por lo que ya no es necesario reclamar ese fondo ante un tribunal laboral y esperar años para resolver el problema como en el pasado, aseguró el subdelegado, Jaime Flores Castañeda.El titular del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en esta ciudad, dijo que ahora se devolverá ese saldo a las familias de los derechohabientes fallecidos sin necesidad de ir a juicio.“Antes se veían obligados a demandar al Infonavit para que se pudiera acceder a esos recursos, llevando juicios de entre seis meses y dos años de duración”, expresó.Esta medida se llevará a cabo a nivel nacional a través de una ventanilla única, pero aquí en la ciudad sólo se debe acudir a la subdelegación para iniciar el trámite y esperar a que se resuelva en un peræiodo de tiempo sustancialmente menor, aseguró.Al cierre de 2017, el Infonavit contabilizó en todo el país 30 mil juicios para reclamar la Subcuenta de vivienda. Esa cifra representa casi el 60 por ciento de las quejas recibidas en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, informó Flores Castañeda.Para resolver un caso, un derechohabiente puede tardar entre seis meses y dos años, según el Infonavit, aunque en la realidad, hay quienes han tardado períodos muchos más largos.Heladio Solís ha reclamado al Instituto el saldo de la subcuenta de su esposa desde hace más de tres años.“Estuve de aquí para allá reclamando, de oficina en oficina, esperando a que me hablaran y nunca me lo hacían, tenía que estarme moviendo constantemente”, recuerda.Ahora con los cambios, a mediados de enero pasado, refirió, le llegó una notificación del Infonavit en la que se le dijo que el fondo quedará liberado en tres meses, ya con las nuevas disposiciones que entraron en vigor hace dos semanas.El pasado 23 de enero, la Presidencia de la República, el consejo de administración del Infonavit y el director general David Penchyna Grub anunciaron que se va a devolver el saldo de la subcuenta a las familias de los derechohabientes fallecidos sin necesidad de juicio.“Esto da un brinco total y creo que viene a generar fluidez y rapidez sobre todo a las personas beneficiarias de este tipo de cuentas”, agregó aquí el subdelegado.Con esta medida el Infonavit devolverá aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos a familias de derechohabientes, agregó.“Un beneficiario de una subcuenta de vivienda se puede presentar en oficinas con nosotros y nosotros le daremos toda la atención con un procedimiento sencillo rápido para no promover estos juicio”, concluyó. (Javier Olmos / El Diario)

