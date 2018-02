Invaden mercados aromas de Cuaresma

A unos días del Miércoles de Ceniza, el pipián, los nopales, el camarón y todos los sabores tradicionales de la Cuaresma ya se están ofertando en el Centro Histórico de la localidad.“La gente ya ha estado preguntando y algunos ya se llevan las cosas que van a necesitar para hacer sus platillos”, dijo una de las vendedoras del lugar.A través de un recorrido por el Centro, este medio tuvo la posibilidad de observar los precios de los ingredientes de los principales platillos que caracterizan la temporada.El kilogramo de cacahuates con cáscara está en 25 pesos, y es de lo más barato, utilizado comúnmente para la famosa capirotada.Lo más caro es el kilogramo de camarón molido, utilizado para las ‘tortitas de camarón’, éste sale en 320 pesos, aunque con 100 gramos es suficiente para toda una familia.Entre los productos de mayor demanda en esta temporada están también las habas y los nopalitos, cada kilogramo cuesta 90 pesos. El kilogramo de lentejas es aún más barato, a tan sólo 50 pesos, pero también buscan los chacales.Lo más tradicional, el pipián, cuesta 150 pesos el kilogramo.Para los comerciantes una buena estrategia de venta es empaquetar los productos en bolsas pequeñas, las que sin especificar el peso, etiquetan en 20 y hasta en 45 pesos, según el producto y el tamaño del paquete.“La gente prefiere comprar bolsitas, mejor que comprar a granel. Así calculan ellos lo que necesitan y se les hace más barato”, dijo Mercedes, otra vendedora del sitio.Explicó que la venta fuerte será en los próximos días, aunque según como se ha comportado el mercado en los últimos años, no esperan mucha mejoría este año.Los vendedores entrevistados coincidieron en que los productos no han aumentado de precio considerablemente, en comparación con 2017, aunque señalaron que temen que las ventas sí disminuyan.Sin embargo, le apuestan a que la gente sigue con las tradiciones culinarias, no sólo por el sentido religioso que tienen, sino por el magnífico sabor. (Karen Cano / El Diario)

