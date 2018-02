Con los dos millones de pesos adicionales que se asignaron al presupuesto de este año de la Dirección de Parques y Jardines se adquirirá infraestructura para levantar tierra de arrastre y escombro en áreas verdes, como en camellones, dio a conocer el titular de la dependencia, Edmundo Urrutia Beall.Explicó que en total el dinero con que cuenta la dependencia para inversión son 3.5 millones de pesos, inicialmente se iba a asignar un millón y medio, pero finalmente los ediles agregaron dos.“La ciudad requiere de un servicio integral en todos los parques, más que destinarles un monto a cada parque, se destina un monto para un servicio integral”, aseguró.Afirmó que en Juárez hay 2 mil 732 parques y todos requieren atención, unos en mayor escala que otros.“Los jueguitos que tienen proceden de hace 20, 25 años, algunos son más viejos, prácticamente todos los jueguitos requieren atención, una pintada, soldar cadenas, arreglar los columpios, todos los parques requieren atención, todos son perfectibles de alguna manera”, aseguró.Con el incremento de recursos se adquirirá equipo para retirar el escombro porque hay muchas áreas verdes que están abandonadas y no se contaba con el equipo para hacer esa limpieza.Urrutia agregó que el presupuesto de este año también se invertirá en brindar un servicio integral a los parques; arreglar los juegos, pintar las bancas y reparar fugas de agua.Además también se dará mantenimiento a los camellones, ya que la ciudad cuenta con 538 kilómetros de éstos.“Sobre todo ahí va a entrar esa nueva infraestructura en camellones; en recoger arrastres, en recoger tierra y mucho escombro que hay en medio de los camellones”, explicó.El funcionario aseguró que con los recursos de este año aumentará la calidad operativa de Parques y Jardines para mejorar la infraestructura.“Juegos nuevos no, para juegos nuevos se hace un análisis por parte de Desarrollo Urbano y de Obras Públicas que son los que hacen los parques, recordemos que nosotros no construimos parques, les damos mantenimiento”, mencionó.

