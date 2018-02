Difunden supuesto audio en el que diputada arremete vs PAN

En redes sociales comenzó a circular una conversación telefónica donde una voz que se atribuye presuntamente a la diputada Liliana Araceli Ibarra Rodríguez “despotrica” contra el Partido Acción Nacional (PAN).El extracto de la grabación dura 29 segundos y en él se escucha a la legisladora supuestamente referirse a ese instituto político como “mierda”.“Eso es nuestra carta. Me vale madre el pinche PAN. Y lo que digan y lo que hagan. Así de sencillo porque me la pelaron. Y lo van a seguir haciendo. (Inaudible) ¿Pero sabes una cosa? Hoy tenemos una responsabilidad. No con el pinche partido. Yo traigo un plan de vida. Y me vale madre el PAN”, se oye en el audio.El Diario llamó a Ibarra Rodríguez para conocer una postura ante este señalamiento, pero, tras ser informada de que la llamada sería grabada por razones periodísticas, la legisladora dijo que a petición de su abogado y el PAN, no podía dar declaraciones porque hoy presentaría una denuncia.“Lo único que te puedo decir es que esa voz no es mía”, afirmó la diputada durante la entrevista telefónica con El Diario, donde señaló que se trata de violencia política contra la mujer porque estos hechos suceden cuando ella es una servidora pública.Dijo que hoy acudirá a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por lo que será hasta entonces cuando hará declaraciones oficiales.En la grabación, de la que no se conoce ningún contexto, Ibarra presuntamente dice que en dos años comienza a trabajar la carrera política de su hijo.“Entonces, volver a la mierda, pues no. Tú no sabes lo que los panistas vienen y me dicen”, se escucha en el audio.Ibarra Rodríguez es diputada del PAN por el Distrito 09, que tiene su sede en el municipio de Juárez.El Partido Acción Nacional (PAN) defendió a la diputada Liliana Ibarra, quien en un audio que se difunde en redes sociales despotrica contra la institución que la llevó al escaño que ocupa actualmente.“Hemos escuchado la grabación, estamos verificándola, pero a la primera me parece que es un audio evidentemente editado, entonces queremos comprobar su autenticidad”, dijo Sergio Madero Villanueva, presidente del Comité Directivo Municipal de la institución, entrevistado ayer.De entrada, el líder partidista argumentó que se trata de un ataque a una mujer y su participación en la política. “Si este es un acto malintencionado que pretende minar las posibilidades de que una mujer participe en la política, me parece muy lamentable”, señaló Madero Villanueva.Sin embargo, tampoco descartó completamente que se trate de un material falso.“Y en caso de que podamos confirmar que se trata de un ataque en contra de nuestra diputada, actuaremos en consecuencia”, advirtió.El líder local del PAN abundó que en caso de que sea ella quien que está hablando, se aplicarán mecanismos disciplinarios que tiene el PAN para castigar su actitud.Agregó que el partido ya habló con Ibarra, quien dice estar dispuesta a que se confirme por una vía irrefutable “y, entonces ya tomaremos las acciones convenientes”.“El partido habló con ella acordando que se hará una verificación, para que cuando tengamos todas las pruebas, definamos las acciones a seguir”, apuntó el dirigente del Acción Nacional.