Con la celebración del Miércoles de Ceniza el próximo 14 de febrero, la comunidad católica comienza la preparación espiritual de la Cuaresma, camino a Semana Santa.Esta, se desarrollará según el calendario litúrgico católico, del 26 de marzo al primero de abril.A los fieles que participen en el ritual se les impondrá una cruz de ceniza en la frente, acompañada de las palabras “Polvo eres y en polvo te convertirás”.La ceniza es producida por la quema de palmas utilizadas durante el Domingo de Ramos del año anterior, biblias viejas y otros artículos antiguos y benditos.Cada año, miles de personas se congregan en la Catedral para el acto, aunque éste se realiza en todas las parroquias que hay en la ciudad, a las que también se puede acudir.Ese día, según informaron empleados del templo, la ceniza será bendecida por el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, a las 8 de la mañana. A partir de ese momento, habrá imposición de ceniza cada 45 minutos, todo el día.“El 14 de febrero es el Miércoles de Ceniza, coincide con un día muy popular que es el Día del Amor y la Amistad, pero empezamos la Cuaresma y esto obliga al ayuno y la abstinencia”, dijo el obispo.En los siguientes días, los creyentes realizarán sacrificios que ofrecen a Dios como penitencia, y practicarán el ayuno y la abstinencia de carne cada viernes y días santos.Sin embargo, Torres Campos recordó que siguiendo lo que dicta el Episcopado Mexicano; se puede dispensar la abstinencia de carne esta Cuaresma a cambio de actos de caridad.Hesiquio Trevizo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, explicó que esta norma no es nueva y se ha estado implementado desde hace algunos años; y sólo aplica para los viernes de Cuaresma, mas no así para Miércoles de Ceniza y Viernes Santo, cuando el ayuno es obligatorio.“Aunque hay que recordar que existen límites. No se puede obligar al ayuno a los adultos mayores, a las personas que tienen arduas jornadas laborales, a los menores de edad, o a los enfermos”, dijo.La intención, dijo, es rendir un sacrificio. Recordó que la Cuaresma está marcada por tres acciones principales que son: Ayuno, oración y caridad.

