Solicitar un préstamo en el trabajo, pedir dinero a parientes, trabajar horas extras e incluso empeñar bienes son cosas que familias que recibieron altos cobros de energía deben hacer para pagar ese servicio.Tras el término del período de facturación de verano, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportaron altos cobros.La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) en Ciudad Juárez dio a conocer que ya ha recibido los primeros reclamos contra la paraestatal.A la casa de Josefina Ávila, mujer dedicada al hogar de 43 años, llegó un recibo de mil 789 pesos cuya fecha límite de pago es el 12 de febrero.Por esta razón, en virtud de que además debe pagar mil 400 por el suministro del gas natural antes del 20 de febrero y 258 pesos por el del agua, la familia pidió prestado dinero a otros parientes a quienes planean pagar después.“Sé que la luz se cobra más cara en invierno, pero se me hace un exceso. Somos cuatro personas en la casa; creo que no es para que saliera tanto y desafortunadamente vamos a tener que pedir prestado con un hermano, que es el que siempre me ayuda”, contó.Otro caso similar sucedió en el hogar de Juan Carlos Montes, vecino de la colonia Fidel Ávila, ubicada en el oriente de la ciudad.El padre de familia de 44 años debió empeñar un teléfono móvil por el que recibió 600 pesos en una casa de empeños popular para poder pagar casi mil pesos de energía eléctrica.“Generalmente llegan más altos los recibos en el tiempo de frío y siempre tratamos de ahorrar un poco más, pero la verdad es difícil porque también hay otros gastos y en enero sabemos que todos los precios suben y en febrero todavía no nos recuperamos”, comentó el hombre.De acuerdo con la CFE, en la temporada fuera de verano, cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora tiene un costo de 0.793 pesos, en tanto que, al rebasar tal cantidad, los siguientes 100 costarán 0.956 cada uno.De ese modo, el consumo excedente a partir de los 175 kilowatts-hora se factura a 2.802 pesos, informa la Comisión en su página de Internet.

