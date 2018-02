Con 319 votos a favor y sólo dos anulaciones, ayer fue ratificado Ricardo Anaya Cortés como candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones de julio, por los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) de la localidad.Ayer, la jornada se efectuó desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde; en ese lapso unas 321 personas fueron a emitir su voto.Sergio Alejandro Madero Villanueva, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, dijo que se tuvo una muy buena respuesta por parte de los militantes del partido albiazul, y que a nivel nacional se superó la expectativa de votación.“La respuesta que tuvimos es positiva, no nada más en la cantidad sino en el ánimo de la gente. Comentan entre ellos, hay pláticas agradables y se ve buen ambiente entre los panistas. Hay animosidad y alegría para retomar las tareas del partido”, dijo.Algunos militantes manifestaron inquietud ante el hecho de que el proceso de elecciones fue distinto al de ocasiones pasadas, ya que está vez no firmaron una vez después de haber emitido su voto.AL respecto, Madero Villanueva dijo que esto sólo respondía a que el proceso era muy similar al que se realiza al exterior del partido.“No hay necesidad de firmar, basta con la identificación electoral y la del partido, el funcionario del centro votación registra su votación, porque de acuerdo a los estatus, los militantes tenemos la obligación de participar en las actividades propias del partido y ese registro cuenta para ellos”, dijo.Otra cosa que llamó la atención de quienes realizaron la actividad fue que las boletas contaban con número de folio, sin embargo, éste se retiraba antes de ser entregada, de manera tal que no pueda rastrearse el voto, dijo.“Esta foliadas para efecto de control, para saber cuántas se usaron, cuántas no, pero en ese sentido se quita el folio para que no sea rastreable la voluntad de una persona y así respetar la secrecía”, dijo.Después de tener los resultados de las votaciones, el Comité Ejecutivo Nacional validará los resultados de la elección declarando a Ricardo Anaya Cortés como candidato a la Presidencia de la República, en la sesión que se llevará a cabo el próximo 19 de febrero.

