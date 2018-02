Termina en Tribunal por hurto a casa

Un hombre que presuntamente ingresó a una casa para robar, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva debido a que tiene antecedentes penales por el mismo tipo de delito.Ricardo Sánchez Chavarría cuenta con dos sentencias condenatorias por robos ocurridos en 2011 y 2013.Ayer Sánchez fue trasladado a la quinta sala de los juzgados locales a disposición de la jueza Blanca Esquivel Reyes para que un agente del Ministerio Público (MP) expusiera la forma en que fue detenido para que analizara si fue legal o no la detención.El fiscal explicó que el viernes pasado aproximadamente a las 06:55 horas se reportó al 911 un atraco en proceso en una casa ubicada en eje vial Juan Gabriel y sierra Vista de la colonia La Cuesta. En respuesta, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a cargo de la unidad número 646 fueron enviados al lugar.Al llegar al domicilio, el afectado César Acevedo Beltrán les gritó a los agentes de la SSPM “allá va, él me robó”. Los elementos alcanzaron a ver a un hombre que iba corriendo y cargaba en la espalda una escalera de aluminio.Los uniformados le dieron alcance al presunto ladrón que resultó ser Ricardo Sánchez Chavarría.Al ser entrevistado, el afectado dijo que se encontraba en su vivienda cuando escuchó ruidos en el patio y se asomó a través de una ventana. Vio que un hombre se estaba llevando su escalera por lo que llamó al 911.Tras conocer esos datos, la jueza declaró legal la detención de Sánchez y luego permitió que le formularan cargos por el delito de robo simple.En la etapa de medidas cautelares, el representante social pidió la prisión preventiva al indicar que en contra de Sánchez Chavarría se emitió una sentencia condenatoria bajo el número de causa 1422/11 por un robo ocurrido el 8 de agosto del 2011 y otra bajo el registro 713/13 por un delito de la misma naturaleza sucedido el 25 de marzo del 2013.El abogado defensor de Sánchez le dijo al Tribunal que no tenía nada que argumentar a favor de su representado. Al final la jueza le impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva máximo de un año y fijó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo viernes. (Blanca Carmona)

