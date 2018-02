La liberación de Carlos Daniel Dávalos Marrufo, a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó como líder de una célula criminal del Cártel de Sinaloa en Juárez y sobrino de uno de sus principales operadores, José Antonio Torres Marrufo, puede generar violencia en las calles de la ciudad y hasta represalias, consideraron ayer policías municipales.Los agentes preventivos, quienes solicitaron el anonimato por no estar autorizados a emitir declaraciones, se mostraron extrañados por la actuación del Ministerio Público y reprobaron que no hubiera una mayor investigación en torno a otros hechos violentos.“Ya anda en la calle a pesar de que participó en el asesinato de un compañero”, repudiaron los oficiales del Distrito Sur.Ayer El Diario informó que un Tribunal de Control ordenó la libertad de Dávalos Marrufo, apodado “El Ruso”, quien estaba acusado de participar en el asesinato de un policía encubierto.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte hizo una reclasificación del ilícito.Dávalos había sido vinculado por el delito de homicidio calificado en perjuicio de un agente encubierto y la representación social cambió la acusación a encubrimiento por favorecimiento, lo que permitió que la defensa pidiera una salida alterna al proceso penal, una suspensión, y con ello Dávalos obtuvo la libertad.La vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Alejandrina Saucedo, confirmó que la noche del jueves pasado Dávalos Marrufo “El Ruso” quedó en libertad.Ayer se buscó la versión del responsable del Ministerio Público en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, sin embargo el fiscal no respondió a las preguntas formuladas. Tampoco se emitió información por medio del área de Comunicación Social.El año pasado la FGE dio a conocer que realizó un cateo en la casa del supuesto líder de una célula delictiva y a quien señaló como presunto autor intelectual de varios homicidios. La intervención fue realizada en la vivienda ubicada en la calle San Jacinto 1260-20, del residencial Las Hadas.En el sitio aseguraron 30 kilogramos de mariguana, 125 gramos de cocaína y un fusil de asalto de calibre 7.62x39 milímetros con 20 cartuchos útiles, evidencia que fue consignada ante el Ministerio Público Federal.La semana pasada El Diario informó que la representación social perdió 480 causas penales en 2017, equivalente a un 20 por ciento del total de los procesos iniciados, debido a que en audiencias de Control no consiguió acreditar ante el juez los motivos de la detención de quienes pretendía inculpar.Esta semana, además de la liberación de Dávalos Marrufo, fue puesto en libertad José Giovanni Valles López después de permanecer privado de su libertad durante siete meses acusado de un homicidio.El pasado viernes un agente del Ministerio Público (MP) pidió a un juez el sobreseimiento del caso y la libertad del ciudadano al no tener pruebas en su contra.

