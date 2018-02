Se disparan cobros de luz

El cobro de la energía eléctrica se disparó en la casa de Regina Morones. El recibo correspondiente al primer bimestre de 2018 llegó por 4 mil 232 pesos, muestra la facturación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).“En el anterior recibo pagué 800 pesos”, dijo el ama de casa y trabajadora independiente.Esto representa que de un bimestre a otro el alza fue de 429 por ciento, una diferencia de 3 mil 432 pesos.Regina comentó que la mayor parte de las ganancias de su negocio las destinará al pago del servicio.Iván Lara Rendón, subdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Ciudad Juárez, dijo que ya han recibido los primeros reclamos contra la CFE por cobros excesivos, mas no pudo especificar la cantidad.De acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Ciudad Juárez 2017 del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), un 32. 2 por ciento de la población aquí gana hasta 3 salarios mínimos, cantidad que al mes equivale a 6 mil 361.92 pesos.Esto significa que una persona con ese ingreso destinaría el 66 por ciento de sus recursos sólo al pago de la energía eléctrica.Luis Felipe Galán Uribe, especialista en energía de la firma de consultoría Sólo Negocios, recordó que a partir de este año las tarifas de la CFE están basadas en los costos de producción, distribución, suministro y transmisión, así como la variación mensual de los combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica.“Se esperaban aumentos y es la consecuencia de la liberación del mercado”, dijo.Galán Uribe mencionó que en este contexto es que no hay la suficiente infraestructura para reducir los importes en la parte de distribución y transmisión.“La infraestructura no se mejora y transmitir la energía sale cada vez más caro”, explicó.En diciembre pasado, la CFE informó del cambio en la metodología para calcular las tarifas eléctricas, que serán determinadas y establecidas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).El subdelegado de Profeco en Ciudad Juárez comentó que los casos se están revisando para ver si existen errores en la facturación que pudieran estar disparando los cobros.Hace unos días usuarios de la Comisión se quejaron de que el recibo les estaba llegando justo un día antes de su vencimiento, lo que originó largas filas en distintos puntos para pagar. (Cinthya Ávila / El Diario)

