Juárez fue ubicado como el tercer municipio del país donde más casos de violaciones por cada 100 mil habitantes se denunciaron el año pasado, de acuerdo con el “Índice de Violencia Municipal 2017” elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.En el ranking de la asociación civil aparecen también otros dos municipios del estado entre los 10 municipios con tasa más alta de este delito: Delicias, en el séptimo lugar, y Chihuahua, en el noveno.En el caso de Juárez, se indica que durante el año pasado fueron denunciadas 471 agresiones sexuales de esta naturaleza. Considerando que tiene una población de un millón 448 mil 859 habitantes —según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo)—, tales cifras le dan al municipio fronterizo una tasa de incidencia de violación de 32.27 casos por cada 100 mil habitantes.Lejos de sorprender, estos números son un reflejo de que Juárez arrastra un problema serio que nadie ha podido resolver, señala Lydia Cordero Cabrera, directora de la asociación Casa Amiga.La psicóloga clínica sostiene que las mujeres son quienes están en una mayor vulnerabilidad en virtud de que las políticas públicas dedicadas a la prevención y la procuración de justicia en sí misma han sido hasta ahora poco eficaces.“Estos datos tienen que ver con aquellos que han llegado a una denuncia, pero sabemos que en la violencia sexual hay una cifra negra mucho muy alarmante”, advierte. “Recibimos a muchas mujeres que vivieron violencia sexual y no quieren denunciar porque el agresor es alguien conocido”.El reporte que ubica a Juárez en el tercer puesto de 230 municipios urbanos señala que sólo Tulancingo de Bravo, en Hidalgo, y Solidaridad, en Quintana Roo, superan a esta frontera con tasas de 39.5 y 33.51 respectivamente.En las primeras diez posiciones se encuentran otros dos municipios de la entidad: Delicias y Chihuahua, con tasas de 26.97 y 25.81.En este contexto, la diputada panista Blanca Gámez Gutiérrez opina que los ayuntamientos del estado deben poner más atención en este delito.“Siempre en un momento dado saltan más a la vista los robos de vehículos, a casas habitación, como que siempre se les da un poco más de importancia o se resaltan más ese tipo de cosas, pero esto es de suma importancia. Es prioritario”, afirma.El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal advierte que el estudio no contempla todos los municipios de México, únicamente los que tienen más de 100 mil habitantes porque la violencia, explica, se concentra en las zonas urbanas como las que constituyen esos núcleos geográficos.El organismo de la sociedad civil señala que es en estos municipio donde se han concentrado “las muy ineficaces” políticas públicas de prevención de los delitos que se basan en subsidios, cursos y “acciones no coercitivas”.“En su momento advertimos que esas políticas no iban a funcionar y se estaban arrojando a la basura grandes sumas de dinero de los contribuyentes. Las políticas fracasaron y debieron ser abandonadas, sin que tampoco se adoptaran las indicadas”, reprocha el Consejo. (Fernando Aguilar/El Diario)

