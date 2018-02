Evidencia en caso James ha sido contaminada: FGE

Este domingo se cumplen 21 días de la desaparición del niño estadounidense James Martín Camacho Padilla de 7 años, quien salió de la casa de su abuela paterna ubicada en el fraccionamiento Riberas del Bravo etapa seis y a pesar de los esfuerzos realizados su paradero es desconocido.El viernes anterior los agentes de la Unidad de Personas Ausentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) analizaban la información recabada durante las pesquisas realizadas y coincidían en señalar que la intervención de terceros afectó la investigación al borrar evidencia científica.“El 98 por ciento de los casos se resuelve con evidencias científicas y en este caso muchas fueron borradas”, planteaba Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de esta Fiscalía.Como ejemplo mencionó el retiro del calzado localizado en un montículo de arena hasta donde el menor caminó y que fue contaminado por las personas que estuvieron en el sitio, sin que los peritos especializados fueran notificados.El padre de James acudió al lugar, al que también se acercaron los vecinos y voluntarios que participaban en la búsqueda.El vocero refiere que existen protocolos muy puntuales que deben seguirse.En este caso la denuncia fue interpuesta 10 horas después de la desaparición del menor, al activarse la Alerta Amber, ya habían transcurrido las 24 horas.“Los investigadores no han suspendido la búsqueda. No se han limitado al trabajo de rastreo, sino de análisis de información e investigación de gabinete”, asegura.Tras activarse la recompensa de 200 mil pesos, la FGE ha recibido información que se ha agotado. La más reciente fue emitida por una persona que narró haber visto a un niño rubio con supuesto autismo que era acompañado de un hombre el cual lo trasladó a Cuauhtémoc.Con apoyo de personal de la Fiscalía en la Zona Occidente se realizó la indagatoria y no hubo resultados positivos.“Se tenía que agotar esa línea de investigación como muchas otras que se han abierto a través de información que obtiene la Policía Cibernética que ha rastreado datos difundidos en las redes sociales.El portavoz dijo que la participación ciudadana es muy importante, sin embargo, esta debe ser ordenada.“Quien lleva la investigación es el Ministerio Público y ha realizado un gran trabajo, sin embargo, se han incurrido en errores que ahora sirven para redefinir las estrategias para evitarlos nuevamente”, refiere.James Camacho llegó el 19 de enero junto a su padre, dos hermanos y su madrastra.La pareja salió el domingo 19 y la abuela paterna quedó a cargo del niño que en un descuido involuntario salió de la casa. La condición de autismo que padece el menor, que limita su comunicación con las demás personas, dificulta la posibilidad de que él se identifique o pida ayuda, recordó el portavoz.

