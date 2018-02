Organizaciones civiles y familiares de enfermos mentales protestaron ayer contra la reubicación del Hospital Civil Libertad, ubicado en la calle Ignacio Alatorre, en la Zona Centro.A las tres de la tarde llegaron familiares de pacientes a plantarse a las instalaciones del nosocomio para quejarse que con la reubicación, las autoridades estatales dejarán descubierta la atención a los enfermos de todo el centro y el poniente de la ciudad.La manifestación fue encabezada por la Mesa de Seguridad y de Justicia y en ella participaron representantes de la organización civil Juárez Mío. Buscaron entrevistarse con el director del lugar, pero se les impidió la entrada, al igual que a los medios de comunicación.“Dejarán descubierta la atención a los enfermos de toda esa zona y sus familiares ahora estarán obligados a recorrer tres horas para hacer las visitas”, dijo la coordinadora de la Mesa, Astrid González.El edificio del Hospital Psiquiátrico Civil Libertad será reubicado al suroriente de la ciudad a un edificio construido para albergar el Centro de Atención Integral a la Salud Mental, que actualmente se mantiene subutilizado sin ser usado como fue proyectado, informaron autoridades estatales.González manifestó que los pacientes del hospital lograron gran parte de su recuperación gracias al apoyo de la familia, “y ahora ¿cómo le van a hacer si no pueden ir a visitarlos hasta allá?”, cuestionó.Mientras estaban apostados en la entrada del edificio, otros familiares se unieron a la manifestación.“Yo pido permiso para poder venir a visitar a mi hija y para ir a comprarle los medicamentos, para eso ocupo dos rutas, pero si lo cambian para allá definitivamente ya no podría visitarla”, dijo Francisca Ruíz, quien dice tener a su hija de 23 años internada en ese hospital desde hace dos años.Para los quejosos, aunque se ha denunciado que los enfermos mentales es un sector muy grande, sigue siendo invisible para las autoridades, además de que trasladarlos a las otras instalaciones afectará el proceso de sanación de ellos.“Además, ¿qué va a pasar con la población de allá que requiere atención? Aquí son 36 pacientes y la capacidad de allá es de 70 camas”, expresó también Karla Picasso, participante.“Así como el gobernador fue a México marchando por la dignidad, que se acuerde de la dignidad de los enfermos mentales”, agregó.La semana pasada, el director médico de la Secretaría de Salud en la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, indicó que el hospital de la colonia Chaveña incumple con los estándares de salud mental, por lo que el recinto dejará de operar en ese lugar.El CAISM, a donde será trasladado, se encuentra a 30 kilómetros de las instalaciones del Hospital Civil Libertad, en el extremo suroriente de la mancha urbana. Los quejosos alistan amparos para que no se cierre el espacio.

