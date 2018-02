El subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, presentó ayer la solicitud de registro al Partido Acción Nacional (PAN) como aspirante a precandidato para la Alcaldía de Ciudad Juárez.Como compañero de fórmula, en calidad de suplente, se registró Arturo Valenzuela Zorrilla, director regional de Salud en la Frontera.Con la postulación de Galindo van dos aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia Municipal de Juárez; los primeros en registrarse fueron Carlos Fernando Ángulo Parra y José Mario Sánchez Soledad, en calidad de propietario y suplente, respectivamente.El cierre del plazo para solicitar el registro para la presidencia, sindicatura, regidurías y diputaciones termina hoy a las 19:00 horas, informó Joob Quintín Silva, secretario Adjunto del Comité Directivo Estatal y auxiliar en Ciudad Juárez de la Comisión Auxiliar Electoral.Después de entregar la documentación correspondiente para el registro, Galindo y Valenzuela, ambos funcionarios públicos estatales, aseguraron que no dejarán sus cargos públicos, sino hasta que, en su caso, sean electos de manera oficial candidatos, lo que sería por el mes de mayo.Sin embargo, aseguraron que, en caso de ser seleccionados por el partido como los abanderados, no descuidarán su trabajo en la función pública para preparar la campaña, labor de la que estará a cargo César Ignacio Ochoa Reyes, quien había sido mencionado como posible aspirante a la candidatura.“Sabemos que no va a ser fácil, que hay complicaciones, que son retos difíciles de vencer, pero ese es nuestro ambiente natural, para nosotros el hecho de que sea complicado y difícil es lo que saca lo mejor del panismo, así que no nos asusta en absoluto, lo que nos aterra es la falta de resultados”, sostuvo Galindo.El registro se realizó ante docenas de panistas, principalmente funcionarios públicos estatales, que acudieron a la sede local del partido para respaldar a los aspirantes.Ramón Galindo descartó ser el abanderado oficial del gobernador Javier Corral Jurado, porque afirmó que el partido lleva a cabo el proceso interno de elección de candidatos de manera imparcial y con reglas claras.Agregó que si el partido decide postular a Carlos Angulo se sumará de manera inmediata para apoyarlo y si lo eligen a él espera que también se sume al proyecto, porque consideró que las agendas de ambos no son personales, sino institucionales.Comentó que después de poco más de 20 años de haber sido presidente municipal de Juárez (1995-1998) decidió buscar otra vez el cargo porque el estado de cosas que tiene Juárez no es aceptable y la administración independiente encabezada por Armando Cabada Alvídrez hace “un trabajo totalmente superficial” e inaceptable porque el municipio está en quiebra y no hay propuestas estructurales.“Si el proyecto tiene éxito y el partido decide ratificar esta solicitud va a ser muy interesante porque entiendo que seríamos tres exalcaldes compitiendo y una dama que no ha ocupado la posición, de manera que sería muy interesante comparar los trabajos que hayamos hecho cada uno de nosotros”, dijo.