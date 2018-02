Estudiantes desarrollaron una aplicación móvil interactiva con tecnologías comunes que facilita a niños con discapacidad las tareas propias de la terapia del lenguaje para aprender a hablar.Pertenecientes al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), los alumnos diseñaron un software al que llamaron “Our World” que además busca ser un complemento para los terapeutas y una herramienta para que los padres se involucren en el proceso de enseñanza.Carlos Zamora Durón, coordinador de la aplicación desarrollada para el sistema operativo móvil Android, explicó que la interfaz ofrece seis niveles de aprendizaje que se caracterizan, dijo, por su diseño intuitivo.De este modo, el sistema se basa en que los menores aprendan y apliquen las nociones de onomatopeya, fonema, sílaba y palabra, frase, conversación y fluidez semántica.Los creadores destacaron que emplea tecnologías como los códigos QR y el reconocimiento de voz para llevar a cabo sus propósitos.Un código QR es una imagen bidimensional que contiene datos codificados por medio de una serie de puntos dispuestos en un orden determinado, que puede ser leída por cámaras telefónicas y otros dispositivos para acceder a información en la red.“Llevamos desarrollándola desde hace más de un año en el Tec de Juárez en conjunto con la asociación Los Ojos de Dios, que imparte terapias a niños con discapacidad”, explicó Zamora Durón.Érika Gisela Cruz Verde, profesora en el ITCJ, destacó que la aplicación está diseñada de tal modo que los niños sean guiados por los terapeutas del lenguaje, sus padres o maestros y no pierdan su atención en el aparato.“La aplicación reconoce la voz y tiene dinámicas para que no estén nada más sentados, sino que con los padres van colocando diferentes tarjetas alrededor de la casa. En la búsqueda, la aplicación tiene un lector de códigos QR para que los niños las escaneen y aprendan palabras”, detalló.De acuerdo con Cruz Verde, detrás de este desarrollo se encuentran Zamora Durón, Jorge López Bernal, Arely Vázquez Escobedo, Cristian Avitia, Diana Martínez y Laura Martínez, estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Gestión Empresarial.El coordinador general indicó que “Our World” no ha sido lanzada todavía en el repositorio de aplicaciones de Google Play Store, lo que esperan hacer próximamente una vez que concluyan las pruebas que realizan en la asociación civil con la que colaboran.Por el momento, tampoco está disponible para los usuarios del sistema operativo iOS que utilizan los teléfonos iPhone, indicó.“Ha sido un año de mucho trabajo”, comentó. “Es impresionante ver la aceptación que ha tenido. Nos ha hecho sentir muy bien el saber que podemos ayudar a diferentes personas. Al principio no nos dábamos cuenta del alcance, pero nos da mucha emoción que podamos aportar un apoyo aunque sea mínimo”. (Fernando Aguilar/El Diario)

