Recurren a su fe ante dolencias

Hace un año y medio que a Socorro Flores, de 70 años, le dio una embolia que la tiene inmovilizada en una silla de ruedas.Ayer, con motivo de la Jornada Mundial de los Enfermos que se conmemora hoy, acudió a pedir por su salud a la Iglesia de San Lorenzo, en donde el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez rindió una misa especial.“Hay que ponernos en las manos de Dios. Vine a pedir por mi salud y la salud de mi hija. Me dio mucho gusto que me trajeran”, dijo la mujer.Agregó que al principio tenía paralizado todo un lado de su cuerpo, pero que poco a poco va recuperando la movilidad, por lo que para ella es importante seguir adelante y pedir porque todo siga saliendo bien.Cientos de personas llegaron ayer al templo, con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Las actividades comenzaron a las 10:30, con la celebración de la Hora Santa, y la confesión de los presentes.A las 12 del día se realizó la misa oficial por parte del obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.Al menos medio centenar de enfermos tuvieron que ser trasladados hasta el templo, debido a su imposibilidad de moverse por las calles de la ciudad.A su servicio estuvieron dos camiones, coordinados por la agrupación Camino al Cielo, que fue la que coordinó la actividad.“Esto lo hacemos cada año con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, y tratamos de juntar a todos los enfermos de la diócesis para hacerlos sentir importantes y parte de nuestra comunidad”, dijo Esmeralda Valdez, miembro del grupo diocesano.Pero además, dijo, el mensaje también es para algunas personas que a pesar que no muestran una enfermedad física, sí sufren una batalla espiritual.“Por eso es importante llegar y dejar los sufrimientos al pie de la cruz, y obrar por los demás”, dijo.El 13 de mayo de 1992, el papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero la Jornada Mundial del Enfermo. Desde entonces, cada año se dedica este día a ellos, en cada diócesis del mundo.El sacerdote Felipe Juárez, explicó que el mensaje del papa Francisco para esta Jornada Mundial del Enfermo, recuerda el encargo de Jesús al apóstol Juan, a quien pide velar por su madre, que representa a la Iglesia y viceversa.

