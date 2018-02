Representantes de diferentes sectores exigieron al Gobierno del Estado que investigue el presunto acuerdo al que llegaron funcionarios estatales de la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte para generar facturas, pues presumieron que puede tratarse de un desvío de recursos públicos.“Vamos a estar observando y exigiendo institucionalidad. Esto no debería de pasar y es lamentable, podría estarse cometiendo un delito de desvío de fondos”, advirtió Hernán Ortiz Quintana, director de la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP).El activista aseguró que como ciudadanos reprueban este tipo de prácticas y agregó que al gobierno nunca se le debe de dar el beneficio de la duda; “eso es un verdadero error, cuando dejas de vigilar”, anotó.Javier Cuéllar, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez, opinó que la conversación difundida en internet hace presumir que se habla de cometer un fraude administrativo, lo que debe ser investigado por orden directa del gobernador Javier Corral, de acuerdo a su promesa de campaña, de castigar la corrupción.“No es válido. En todas partes se pueden cometer errores, pero no se pueden maquillar cifras”, sentenció el profesionista, también, sobre las justificaciones del secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón, quien dijo que el incriminado trataba de justificar gastos con facturas.A su vez, Eduardo Mariscal, presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados en esta zona, dijo que si se comprueba que la persona que habla en la grabación es un funcionario estatal, debe hacerse una investigación interna para llegar al fondo del asunto.“De ser cierto que hay un desvío y se están simulando gastos para enviar dinero al Estado, sería demasiado grave desde el punto de vista penal y administrativo. El estado debe investigar a fondo para deslindar responsabilidades, para demostrar que la política de cero corrupción es cierta y no simulada”, apuntó.

