Tras ventilarse un presunto tráfico de facturas en la Subsecretaría de Educación y Deporte, la Función Pública estatal dio a conocer que inició una auditoría a esa dependencia con sede en Ciudad Juárez.Stefany Olmos, titular del órgano auditor, dijo que se abrió una indagatoria y advirtió que de encontrar irregularidades se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa.Sobre el caso, el secretario de Educación en el estado, Pablo Cuarón Galindo, confirmó ayer que el audio de la conversación telefónica difundida por Internet sí es entre funcionarios de la dependencia, pero aseguró que “está sacada de contexto y parece incriminar a alguien en algo malo”.Dijo que la voz es de Eduardo García Ortega, administrador de la Subsecretaría en la Zona Norte –con sede en Juárez–, quien sostiene conversación con otro funcionario al que no identificó.Aseguró que en la grabación, García Ortega habla con otro empleado de la dependencia sobre “todas las alternativas que se pudieran hacer para ayudarle, porque no le salieron sus compensaciones y estaban pendientes (de su pago)”.Entonces necesitaba generar facturas para justificar esos gastos, sugirió.“…vamos metiendo facturas, te las respaldo yo y las respaldas tú, las respalda Judith y le notificamos al secretario para que esté transparente, ¿entiendes?”, dice presuntamente García Ortega al inicio de la grabación difundida en YouTube.En el material, el funcionario conversa con un hombre al que le dice: “Porque cómo vamos a meter facturas, que no son, para poder sacar algo… la bronca es que ¿cómo nos facturas? Estás trabajando aquí y nos facturas tú mismo, que sea una persona diferente, a lo mejor un concepto, un evento, un evento, que rentamos un salón o que el consumo, o por ejemplo de camisetas…”.“… es que la forma que estamos viendo de cómo podemos darles algo de dinero al estado, porque Hacienda por nada del mundo… ahorita traigo también el problemita ahí porque, digo, nomás ponle orden a recursos humanos porque recursos humanos nos manda (inaudible)”, luego la grabación se corta.De acuerdo con Cuarón, la conversación se grabó y editó en agosto pasado presuntamente por empleados del departamento de Comunicación Social de la Subsecretaría.“La conversación fue en agosto de 2017 y desde entonces, si se hubiera hecho algo mal, hubiera quedado plasmada alguna situación irregular”, agregó el secretario de Educación, quien insistió en que el audio fue editado para tratar de incriminar a alguien en un delito.“Verdaderamente, su función era ayudarles a resolver un problema de que no le había salido su cheque”, justificó.Cuarón confirmó que el despido de tres empleados del área de Comunicación Social obedeció a que filtraron el audio a los medios.“Sin autorización grabaron, sin autorización editaron e hicieron una comunicación que tiene un propósito de incriminar actos ilegales cuando realmente no sabemos si se hicieron. Esas personas ya no están trabajando ahí en la Secretaría”, refirió.Al respecto, César Ruiz, el excoordinador de esa área en la Zona Norte, dijo: “Sólo te puedo decir que siempre se hizo un trabajo honesto y responsable de mi parte”.El Diario buscó la postura de Eduardo García Ortega en su teléfono personal, pero un familiar dijo que no se encontraba.Cuarón Galindo afirmó que el caso ya es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal, órgano que realiza una auditoría para identificar si se cometió una irregularidad y los resultados se tendrán la próxima semana.“Lo que sí sabemos es que no tiene ninguna validez real porque es una conversación editada, no continua y está sacada de contexto”, aseguró a la vez que rechazó un desvío de recursos, aunque las investigaciones aún se están haciendo.La secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, dijo que de encontrar anomalías el funcionario incriminado podría recibir una amonestación, una separación del cargo o una inhabilitación para otros. (Javier Olmos / El Diario)