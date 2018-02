Siete meses preso... y era inocente

Tras siete meses de mantener en la cárcel a un hombre acusado de homicidio, el Ministerio Público (MP) pidió ayer a un juez el sobreseimiento del caso y la libertad del ciudadano al no tener pruebas en su contra.Un agente del MP adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, le expuso a un Tribunal de Control que no tenía pruebas contra José Giovanni Valles López y pidió el cierre de la causa penal.El abogado defensor de Valles, Gregorio Pérez Gastélum, indicó que desde la audiencia de vinculación a proceso los testigos dijeron que no reconocían al detenido como responsable del crimen. Sin embargo fue vinculado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.En un informe interno elaborado por el agente del MP José Andrés Martínez Gutiérrez y proporcionado a El Diario por el abogado defensor, se establece que “no existen testigos presenciales, no existe prueba científica”.En el informe también se establece que los testigos por quienes se realizó la detención inicialmente, declararon en audiencia de vinculación y negaron haber realizado algún señalamiento en contra de Valles López.A pesar de tener conocimiento de lo anterior, desde el año pasado la FGE se negaba a sobreseer la causa penal, señaló el defensor.En contraste el director jurídico de la Fiscalía, Luis Felipe Vázquez, señaló en un oficio que podía reclasificar la conducta atribuida a Valles, de homicidio simple a cómplice auxiliador y ofrecerle una reducción de la pena, cuatro años de cárcel.En la formulación de cargos presentada por el MP en contra de Valles López, se señaló que el 1 de junio dl 2017 aproximadamente a las 19:00 horas José Giovanni conducía un vehículo Pontiac color azul con franjas grises sin matrículas de circulación e iba en compañía de una persona identificada con el apodo de “Sinner”.También que ambos hombres llegaron al cruce de las calles Tabaco y Apán de la colonia Felipe Ángeles, donde ubicaron a la víctima Ezequiel Jáquez Sánchez y “Sinner” disparó en contra de esta persona, causándole una laceración craneoencefálica.Sin embargo, el defensor dijo ayer minutos antes de que iniciara la diligencia en la tercera sala de apelaciones, que “hasta la fecha no se pudo acreditar la plena responsabilidad de mi representado en el delito de homicidio, por lo que en aras de los principios de lealtad y objetividad se pidió el sobreseimiento. Hemos dicho que Valles no acepta un día más preso porque es inocente, no se aceptó el abreviado porque él no participó en estos hechos y nos mantenemos firmes en que no debe continuar preso”.Al iniciar la diligencia, el agente del MP pidió el sobreseimiento a la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras al referirle que no se recabaron pruebas para acreditar que Valles López es presunto responsable del asesinato de Ezequiel Jáquez Sánchez.El abogado defensor dijo estar de acuerdo y de forma inmediata la juzgadora decretó el sobreseimiento y ordenó que Valles fuera puesto en libertad.El defensor indicó que por la anoche Valles recobró su libertad. (Blanca Carmona/ El Diario)