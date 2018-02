Los cuatros posibles integrantes de la pandilla “Artistas Asesinos” presuntamente responsables de la doble ejecución ocurrida hace unos días en el fraccionamiento Hacienda de Las Torres, ayer fueron acusados del delito de homicidio ante tribunales de primera instancia.Los adultos, Israel Guerrero Gurdina, Carlos Gutiérrez Olvera y Juan José Gómez Carlos rindieron declaración ante un Tribunal de Control para afirmar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) los golpearon para que se culparan.Mientras que Marlene Yanira V. D., de 17 años, quedó a disposición de un Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes Infractores también señalada como sospechosa del mismo ilícito.El martes pasado cerca de las 15:30 horas en las calles Hacienda Santa Lucía y Hacienda del Sol del fraccionamiento Hacienda de las Torres fueron asesinados Fabián Alvarado Herrera y Marco Eduardo Ruiz Torres, de 21 y 23 años de edad, respectivamente.El último de ellos puso a salvo a un niño de cuatro años.Un testigo protegido, identificado como número uno, declaró ante el Ministerio Público (MP) que vio lo ocurrido y alcanzó a hablar con Marco Eduardo para agradecerle que le salvó la vida al menor e incluso la víctima se despidió de él antes de fallecer.El testigo dijo que momentos antes del crimen, dos vehículos circulaban frente al auto Nissan tipo Sedan en el que viajaban las dos víctimas y el niño. El conductor de una camioneta Winstar guinda se colocó al lado izquierdo de los hoy occisos, como tratando de impedirles circular y una mujer que guiaba una Yukon se detuvo frente a ellos para impedirles el paso.Fabián Alvarado conducía el auto, como copiloto iba Marco y el niño iban en los asientos posteriores. Alvarado rodeó la Yukon pero del lado del piloto se colocó un hombre que portaba un arma de fuego y empezó a disparar. Marco tomó al niño y en un momento que se detuvieron los balazos, él bajo del automotor, salió corriendo con el menor en brazos con rumbo a la casa de su madre y atrás de él iba un hombre que le disparaba.“Marco le gritaba a su madre para que saliera y como pudo le aventó al niño a la entrada de la casa e intentó correr también a la entrada de la propiedad pero como que se le acabaron las fuerzas y fue cuando cayó lesionado”, declaró el testigo uno.Agregó que al regresarse encontró a Fabián moribundo en el interior del auto y a Marco tirado en la vía pública y se acercó a él. “Inclusive me acerqué y le agradecí por haber salvado a mí sobrino y fue cuando él quedó ya sin vida, le vi una herida en la frente y otra en la sien derecha”, agregó.Fabián fue llevado a la Clínica 66 del IMSS así como otra persona. Pero el primero de ellos falleció.Inicialmente los cuatro sospechosos fueron detenidos por presuntamente estar en posesión de varias dosis de ‘cristal’ y después dos testigos protegidos los identificaron como los responsables del doble asesinato y se solicitó y ejecutó una orden de aprehensión en contra de ellos.Ayer los tres hombres subieron al estrado para denunciar ante la jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel que son inocentes y que agentes municipales los llevaron a Estación Babícora para golpearlos, les dieron patadas en los genitales y les pusieron una bolsa en la cabeza para simular que los iban a asfixiar, frente a sus familiares.“También me metieron en el cuartito ese donde torturan a la gente y ‘pos’ sí me pegaron en la cara, me desmayaron como unas cinco veces y me pegaron en la nariz, ando sangrando con pus de la nariz; me pegaron en los huevos, los ‘polis’ nos están achacando eso pero no sé”, dijo Juan José.La jueza activó el Protocolo de Estambul y ordenó al agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso que inicie una investigación por el posible delito de tortura.

