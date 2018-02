Un presunto tráfico de facturas en la Subsecretaría de Educación y Deporte, para “darle dinero al Estado”, se ventiló al difundirse en Internet el audio de una conversación telefónica entre supuestos funcionarios de la dependencia.El caso trascendió ayer al darse a conocer la remoción de tres empleados de Comunicación Social de la Subsecretaría a quienes relacionan con la filtración de dicho material.En el audio se escucha la voz de un hombre, a quien fuentes de la dependencia identifican como el administrador, Eduardo García Ortega, que sostiene una conversación con otra persona a quien le pide conseguir facturas “para poder sacar algo”.“… vamos metiendo facturas, te las respaldo yo y las respaldas tú, las respalda Judith y le notificamos al secretario para que esté transparente, ¿entiendes?”, dice presuntamente García Ortega al inicio de la grabación difundida en la plataforma YouTube.En el material, el supuesto funcionario conversa con un hombre no identificado, pero que al parecer también es empleado del Estado, al que le dice: “Porque cómo vamos a meter facturas, que no son, para poder sacar algo… la bronca es que ¿cómo nos facturas? Estás trabajando aquí y nos facturas tú mismo, que sea una persona diferente, a lo mejor un concepto, un evento, un evento, que rentamos un salón o que el consumo, o por ejemplo de camisetas…”.“… es que la forma que estamos viendo de cómo podemos darles algo de dinero al estado, porque Hacienda por nada del mundo… ahorita traigo también el problemita ahí porque, digo, nomás ponle orden a recursos humanos porque recursos humanos nos manda (inaudible)”, luego la grabación es cortada.Tras la difusión de la conversación entre presuntos funcionarios estatales, el equipo de Comunicación Social de la Subsecretaría de Educación –con sede en Ciudad Juárez–, compuesto por César Ruíz al mando, Margarita Burgos y Luis Cardona, fue despedido ayer por la tarde.La vocera de la dependencia a nivel estatal, Eva Trujillo, confirmó que tanto Educación como la Secretaría de la Función Pública (SFP) están investigando el contenido del audio, pero todavía no se confirma que sea Ortega, uno de los que habla.En virtud de que las investigaciones están en curso no se puede establecer una postura oficial: “Que se investigue hasta tener los resultados”, aseguró Trujillo.Dijo desconocer si el despido de los integrantes del equipo de Comunicación Social en Ciudad Juárez tiene relación con la difusión del material audible.Sin embargo, fuentes estatales confirmaron que su salida está vinculada a la filtracion del material auditivo.César Ruíz informó ayer que ya no laboraba para la dependencia, pero no comentó nada sobre el hecho. El resto de los empleados removidos no fue localizado.Consultada sobre lo ocurrido, la titular de la dependencia estatal en esta ciudad, Judith Marcela Soto, dijo que no tenía comentarios qué hacer sobre el despido de los trabajadores.“No tengo comentarios, es todo lo que voy a decir por el momento”, expresó.El Diario también buscó la versión del coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado en la Zona Norte, Enrique Torres Valadez, pero no contestó llamadas ni mensajes. Eduardo García Ortega, no fue localizado. (Javier Olmos / El Diario)