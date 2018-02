Sacude caso de 'bullying' escuela primaria

Con golpes en cara y varias partes del cuerpo, un menor de siete años y su familia denunciaron un caso de “bullying” dentro de las aulas en la primaria Justo Sierra Méndez.“El niño llegó a casa ensangrentado y con golpes porque una niña le pegó por orden de la maestra”, dijo su hermana Monserrat Maciel ayer a este medio.La agresión se cometió el pasado jueves en el salón de segundo grado a cargo de la maestra Berenice Hinojos Hernández, donde estudia Pablo Francisco, el alumno afectado. El estudiante es hijo de Norma, madre soltera.A pesar de que lo denunciaron al director de la institución Juan Francisco Campa Sánchez –dijo ella– fueron ignorados.Los familiares llevaron la queja ayer a la Subsecretaría de Educación y Cultura (SEyD), en las oficinas de Gobierno del Estado.Ahí fueron recibidos por una maestra psicóloga de la dependencia cuya determinación fue, expuso la familiar, cambiar al menor de salón.“Es un caso donde niños agreden a otros niños”, dijo al respecto Judith Soto, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.“En esta ocasión se hizo más complicado porque lo publicaron (en redes sociales)”, agregó. Dijo que cambiarlo de salón, fue una de las medidas iniciales.A su vez, la funcionaria estatal desestimó la acusación de los familiares a la maestra, quien –dicen– provocaba el acoso.“Sería una situación demasiado extraña”, dijo sobre eso.Sin embargo, aseguró que se le dará seguimiento a las denuncias a través del Programa Nacional de Convivencia y el departamento de mediación de conflictos de la Subsecretaría.Para los familiares la solución que les dieron las autoridades no es la conveniente, pues así minimizaron las agresiones y el acoso escolar, lo que también consideraron, es muy grave.“El niño traía heridas también en pies y manos, constantemente me lo aventaban al pizarrón. No es la primera vez que se burlan de él y lo golpean”, lamentó la hermana.Dijo que intentaron interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las lesiones y el acoso escolar, pero ahí les dijeron que no podían hacer nada. (Javier Olmos / El Diario)

