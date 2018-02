Urgenciólogos y médicos familiares son los dos profesionales de la salud que más requiere el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Juárez, detallan cifras oficiales.De hecho, uno de cada dos es un especialista de la medicina familiar, indican estas estadísticas.Un urgenciólogo es aquel médico que posee un título y cédula profesionales que le permiten asistir en los servicios prehospitalarios o de emergencias, en tanto que un médico familiar es el que concibe la salud de los pacientes de manera integral.Datos de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) muestran que, de 106 que son necesarios para atender a la derechohabiencia local, 50 son médicos familiares y 56 de otras especialidades.Víctor Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda del organismo, confirmó que en el rubro de los que no son familiares, los que más hacen falta son los urgenciólogos.Hasta octubre del año pasado, el IMSS ocupaba en esta frontera a 102 especialistas en este ramo de la medicina, según la solicitud de Transparencia número 0064102718817.Este número es 28.7 por ciento inferior a las 143 plazas de urgenciólogos que había en Juárez en 2016, lo que evidencia un déficit que el Instituto no ha podido subsanar.Será entre el primero y el 9 de marzo cuando el IMSS y el Sntss de Chihuahua intentarán traer a este número de médicos durante una jornada de contratación masiva que en la Ciudad de México, justo cuando miles de médicos en el país terminan sus estudios de residencia.“No sabemos cuántos se vayan a captar”, dijo Rivera Villarreal. “Esa es la necesidad que tenemos. Trataremos de cubrirla, pero no depende de nosotros. De nosotros depende la promoción, pero son los médicos los que tienen la decisión. Nuestro trabajo es convencerlos de que tomen las plazas vacantes en Chihuahua”.Según el secretario, la inseguridad percibida en el estado y la falta de suficientes egresados de las distintas especialidades son las dos razones que todavía complican asegurar el número de contrataciones.A pesar de que el IMSS mantiene abierta su bolsa de trabajo todo el año, son pocos los doctores que manifiestan su intención de trabajar en el estado fuera de estos períodos masivos, por lo que los organismos esperan conseguir la meta, dijo.El último reporte del Instituto sobre la cantidad de profesionales de la salud que emplea en Ciudad Juárez indica que son 987: 316 médicos familiares, 102 urgenciólogos, 87 anestesiólogos, 77 ginecólogos, 64 pediatras, 48 traumatólogos, 28 radiólogos y 24 especialistas en la salud en el trabajo.

