Pega a constructores locales freno en obras

El freno a las obras en la ciudad por falta de recursos perjudica a empresas constructoras locales, que dependen en su mayoría de los contratos con sector público, reclamaron.Representantes de sectores aseguraron que la burocracia ineficiente abona al retraso de los trabajos.Luis Mario Baeza Cano, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que compañías locales y otras que residen en la ciudad de Chihuahua son las afectadas por esta situación.Refirió que la CMIC está verificando el total de las constructoras con trabajos parados.“Por supuesto que nos impacta. A esto nos dedicamos. Nosotros generamos empleos formales y esperamos que las obras se ejecuten lo más pronto posible”, declaró.En tanto, Enrique Fernández, presidente del consejo consultivo de CMIC, comentó que la compañía encargada de realizar la tirolesa e instalación de equipo para ejercicio en el Parque Central, paró su labor desde diciembre debido a que no llegó el anticipo.“Es una empresa local. Se detuvo desde diciembre porque no llegó el recurso”, afirmó.Los representantes de CMIC en Ciudad Juárez mencionaron que se espera que en breve se reactive el flujo de activos y que las empresas puedan continuar sus labores.La subsecretaría de Obras Públicas de la frontera informó que son 24 contratos para obra pública los que se encuentran trabados aquí por falta de anticipos.Entre los trabajos varados están los contemplados en el Parque Central, la rehabilitación de 20 centros de salud, el Centro de Inteligencia Artificial, una ciclovía y las oficinas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.Obras Públicas de la Frontera, a través de su titular Andrés Carbajal Casas, atribuyó el retraso al cambio de año fiscal 2017-2018.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (CIMAP), dijo que si el ajuste del año fiscal se ha tardado mes y medio, lo complicado está en la burocracia y es un costo alto que pagan los chihuahuenses.El líder social agregó que la burocracia, en lugar de agilizar trámites, los obstaculiza.“El Presupuesto de Egresos de este año ya está etiquetado, si no se ha ejercido es porque tenemos una burocracia ineficiente”, agregó.También Javier Cuéllar, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez, vertió críticas a la administración estatal por detener obras que le hacen falta a esta localidad.“Vemos que tenemos una administración dispendiosa, no hay dinero pero tenemos ahí a aviadores que cobran cantidades exorbitantes de dinero y no le aportan nada de utilidad al Gobierno ni al bien social”, manifestó.El abogado se refirió a funcionarios y exfuncionarios como el asesor jurídico del Gobierno estatal, Maclovio Murillo, y el ex coordinador de Gabinete, Gustavo Madero, quien percibía hasta 88 mil 877 pesos mensuales como salario.“El dinero del pueblo se lo gastan en displicencias irresponsables”, expuso.Mientras que José Márquez Puentes, integrante de Ciudadanos Vigilantes, vio preocupante que a Juárez se le corten obras, que es lo que más necesita.“Juárez es el patito feo en inversión”, expresó.El activista dijo que el Estado está endeudado y mucho recurso que le asigna la Federación se usa en el pago de la deuda pública, lo que le deja muy poco margen en inversiones.“Tiene que haber un esfuerzo para que se recupere el monto de inversión perdido”, anotó.

