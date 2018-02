Chihuahua— La falta de alimentos y agua potable para consumo humano están afectando a los habitantes de las comunidades indígenas serranas quienes aseguran, que la situación de “bienestar” de la que habla el nuevo presidente del Consejo Supremo de la Tarahumara, Martín Chávez, es una mentira.“Él no conoce la realidad de los pueblos indígenas porque ni siquiera vive en la Sierra. Miente cuando dice que todo está bien y que ya no hay problemas acá porque la gente no tiene qué comer y se está batallando mucho con el agua”, señalaron representantes de Guaguachique y Choguita.Isidro Rodríguez indicó que en Guaguachique la cosecha fue poca por lo que no hay maíz ni frijol para consumo y los apoyos prometidos no han llegado.En el caso de Choguita, dijo que en materia de alimentos la situación es similar pero a eso se suma la falta de infraestructura para llevar agua potable a las viviendas.“La gente tiene hambre porque no hubo cosecha. Cuando hay enfermos graves tenemos que trasladarlos a Samachique o Guachochi, pero cada quien tiene que hacerle como pueda porque no hay ambulancia.A la entrada del pueblo pusieron unos anuncios de una supuesta inversión que hicieron pero es sólo eso: el anuncio, porque el agua nunca ha llegado. Tenemos una bomba pero no funciona, falta tubería y la gente tiene que acarrearla en botes y galones”.En el lugar, explicó, hay una primaria con unos 400 alumnos, una secundaria y un bachillerato. Ninguno tiene agua.“La gente que vive más cerca de donde está el pozo camina unos 100 metros con sus botes pero las escuelas se encuentran a 4 kilómetros de distancia. Los profesores son los que van por el agua”.