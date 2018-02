Rechaza Cabildo discutir denuncia contra alcalde

El Ayuntamiento se negó a discutir ayer en sesión de Cabildo ordinaria un punto de acuerdo para exhortar al alcalde Armando Cabada para que se separa del cargo mientras se resuelve la demanda que interpuso en su contra, por amenazas, al conductor Héctor González de Televisa local.El proyecto fue propuesto por el coordinador de la fracción del PAN, Eduardo Fernández, fuera de la orden del día, y cuando esto ocurre la mayoría de los regidores debe aprobar, si el tema se considera especial y urgente para tratarlo en la sesión.El presidente municipal dijo que no hay ninguna ley que lo obligue a dejar el puesto por esa situación. “Jamás me someteré a injurias o difamaciones que han querido vertir en mi contra.Estaré respondiendo a la autoridad si así es, no hay un argumento superior a la mayoría de los juarenses que votó por mí”, expuso.El asunto se puso a votación para discutirlo pero no considerado especial y urgente por 16 ediles, de los 20 que acudieron a la sesión, de modo que se desechó. Los ediles que votaron para discutirlo fueron los tres del PAN: Eduardo Fernández, Hiram Contreras y Carmen Moreno, así como la del PRI, Seidy Medina.“No podemos prostituir el Cabildo para cuestiones políticas por eso hay que analizar y no podemos estar subiendo cualquier punto de acuerdo como urgente”, consideró el regidor del Panal, José Alfredo González.Luego de anunciar que pedirían la separación del cargo del alcalde Armando Cabada y que se investigue la acusación de amenazas contra un conductor de Televisa, el dirigente local del Partido Acción Nacional, Sergio Madero, evadió referirse al presunto involucramiento del vocero estatal de su partido, Alfredo Piñera, con el crimen de la periodista Miroslava Breach.“No estamos pidiendo castigo en contra de nadie; yo no he mencionado la palabra castigo en toda la rueda de prensa, ni lo ha hecho el regidor: estamos pidiendo que se investiguen los hechos”, dijo Madero ante preguntas sobre Piñera.“¿Quiénes eran las personas que están involucradas? En este caso es muy claro porque ambos lo reconocen: el señor Héctor González (conductor de Televisa) hace un señalamiento; el señor Cabada admite que intervino en los hechos; que se investiguen los hechos, sin castigo”, agregó.Madero y el regidor Eduardo Fernández Cigala convocaron ayer por la mañana a conferencia de prensa para anunciar el punto de acuerdo que habrían de presentar por la tarde con el fin de promover que Cabada solicitara licencia para enfrentar el señalamiento de amenaza que hizo González.Ante una pregunta sobre la ventaja electoral que les daría el proceso contra Cabada –que busca la reelección–, Madero descartó cualquier “rentabilidad política” y aseguró que el tema era el derecho a la información.“Las personas que ejercen la función del periodismo tienen que ser respetadas siempre en su función y todas las autoridades deben estar enfocadas a eso”, dijo.Cuestionado si, en ese contexto, tenía algún comentario para el gobernador Javier Corral –que el miércoles llamó a un boicot publicitario contra este periódico— el dirigente panista sólo repitió “que todos estamos obligados a respetar la función que realizan los comunicadores”.La afirmación de Madero sobre la libertad de expresión motivó también las preguntas sobre el crimen de Miroslava Breach, periodista de La Jornada asesinada el 23 de marzo de 2017 y a quien presuntamente grabó el vocero panista en una conversación que terminó en manos de los asesinos.También se le cuestionó por qué el PAN no se ha pronunciado de igual manera por el asesinato de dos periodistas en la ciudad de Chihuahua, incluida Breach.“El caso de Miroslava Breach está siendo investigado; hay avances importantes en la investigación; es una investigación que aún no está concluida, pero por primera vez en la historia del estado también, y eso también tiene que mencionarse, hay una persona detenida por un crimen cometido contra un periodista”, dijo Madero.–¿Por qué no han pedido cárcel para el vocero del PAN, de la misma manera que exigen contra el presidente municipal? –preguntó un reportero.“No hemos hablado de castigos; no hemos hablado de ninguna otra cuestión, nada más que se investiguen los hechos”, insistió Madero.