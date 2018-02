Tras protesta, separan a director de escuela

Autoridades educativas designarán a un director interino en la Primaria Federal Alfonso Hernández Pérez a partir del lunes, informó la titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno.Lo anterior luego de dos días consecutivos de manifestaciones realizadas por madres de familia, quienes se apostaron en las puertas del plantel educativo en protesta por supuestos malos manejos por parte del maestro Felipe de Jesús Escobar Sánchez.Él desde ahora ya no podrá ingresar a la escuela a ejercer su cargo de director, al menos hasta que culmine la auditoría que se está realizando, se informó.Lo anterior porque, dijo Soto, se ha encontrado una serie de inconsistencias que serán dadas a conocer en su momento, al finalizar las investigaciones.El pasado martes en la mañana, un grupo de madres de familia se apostó en las entradas de la escuela, ubicado en la calle San Clotilde en el Fraccionamiento Misiones del Real, para impedir el paso del director con la intención de confrontarlo.Entre otras cosas, denunciaron que éste cobraba 50 pesos por alumno, por concepto de los exámenes bimestrales que hacen para ser evaluados normalmente.Pusieron sobre aviso a las autoridades educativas, y al discutir el asunto salió a relucir que existen unos 25 mil pesos que no fueron gastados, y que de hecho, se los pueden cobrar a la tesorera de la Mesa de Padres de Familia.Al no contar con una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas, al día siguiente se volvieron a manifestar en la escuela, esta vez también impidieron el paso de alumnos y maestros.A esta acción se sumaron maestras que manifestaron estar inconformes con el manejo que el director ha hecho en la escuela durante los últimos 5 años.En dichos oficios estipulan que la infraestructura está en malas condiciones, además de que acusan al director de abuso de autoridad y malos tratos hacia ellas.Ayer, de nueva cuenta las madres se apostaron en el sitio, aunque esta vez fueron atendidas por autoridades educativas.Fue así como dieron por concluidas las manifestaciones y las actividades estudiantiles se realizaron con normalidad. (Karen Cano)

