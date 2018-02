Exigen mujeres mayor seguridad en el Centro

“Antier estaba sentada en el kiosco y vi cómo un señor que estaba sentado enseguida de mí estaba grabando en video con el celular a una muchachita, hasta que la alerté y el tipo se fue del lugar”, narra Enriqueta, una mujer de la tercera edad que ayer al mediodía realizaba compras en el Centro Histórico.Como ella, otras mujeres entrevistadas sobre la percepción de seguridad que tienen de la zona afirman que falta mucha presencia policiaca y que el primer cuadro de la ciudad sigue siendo inseguro sobre todo para las mujeres.“Yo ni siquiera dejo que mi hija venga para acá sola. Y siempre andan los delincuentes viendo a ver qué se roban, anda uno cuidando su bolsa siempre”, dice también Martha, su acompañante.Para muchos, el Centro de Juárez es un sector icónico por la desaparición de mujeres desde los años 90. Es aquí el origen de las agresiones contra muchas de ellas, dicen autoridades.Para Verónica Corchado, directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), “la ciudad es insegura para las mujeres y lo sigue siendo porque en realidad necesita de muchos más esfuerzos que tienen que ver con inversión y protección”.También porque todavía sigue instalado un modelo patriarcal machista y no es solamente tema de Gobierno, sino cultural, agrega.“Es insegura porque donde quiera roban, los malandros pasan en bicicleta viendo todo y la Policía se hace bola allá en el ferrocarril”, critica María de Jesús, una comerciante del sector.Para revertir la estigmatización histórica que tiene el primer cuadro de la ciudad por la desaparición de mujeres, autoridades municipales inaugurarán el próximo 8 de marzo un corredor seguro para ellas.Los avances de las obras pueden verse ya con la instalación de ocho módulos de vigilancia y cinco baños distribuidos en varios puntos de la zona, además de un andador peatonal que cuenta con señalética, bancas y alumbrado. En sí, son mil 500 metros cuadrados de construcción.La vigilancia policiaca en el sector será redoblada y se contempla instalar botones de pánico, con el objetivo de inhibir delitos de violencia de género en toda la zona, indicó el alcalde Armando Cabada, quien ayer, con funcionarios involucrados en el proyecto, supervisó el avance de las obras.A espaldas del Museo de la Revolución de la Frontera (Muref) se encuentra lo que será el Centro de Atención Integral para las Mujeres, un espacio que por muchos años ha requerido la ciudadanía, indica Corchado.De acuerdo con el proyecto, un equipo del IMM todos los días se encarga de difundir en qué consiste la construcción del Corredor Seguro y el Centro de Atención, además les ofrecen capacitación sobre perspectiva de género y del ABC del riesgo en la ciudad.El objetivo es que no solamente las mujeres, sino cualquier persona pueda transitar con seguridad por la zona Centro, expone.El Centro de Atención Integral para las Mujeres se ubica en los patios de la Ex Aduana, sobre la avenida Francisco Villa, entre 16 de Septiembre y Vicente Guerrero.Para el alcalde, esta es una de las obras emblemáticas de la administración. En la primera etapa, se invierten 25 millones de pesos que provienen del Fondo Frontera.“El atender a las mujeres es atender a todos, finalmente son el pilar del núcleo familiar”, dice.Agrega que el problema sistemático de agresiones a la mujer no se solucionó de raíz en el pasado aún y cuando se pudo hacerlo. “Hoy tenemos una realidad que tenemos que cambiar a partir precisamente de su origen, pues muchas agresiones se han gestado en el Centro”, afirma.

