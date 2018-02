Arma Corral boicot contra El Diario

El gobernador Javier Corral Jurado convocó ayer a no comprar anuncios de felicitación por su informe en el periódico El Diario de Juárez.A través de su cuenta oficial de la red social Facebook, el titular del Ejecutivo estatal afirmó también que este medio no le dio cobertura informativa a la presentación de su Primer Informe de Gobierno en Juárez, aun cuando una nota periodística sobre el evento aparece en la página 8A de la edición de ayer.En el mensaje que compartió ayer en las redes sociales y a través de spots en medios electrónicos, el gobernador menciona: “Del Depto. de publicidad del Diario de Juárez les han estado llamando a comerciantes y empresarios de Ciudad Juárez para pedirles poner en el periódico un anuncio de felicitación a mi persona con motivo de mi Primer Informe de Gobierno ayer, dando a entender que yo lo deseo o lo vería muy bien. No es así, no necesito de esas cosas, ni las promuevo, ni las quiero; soy enemigo del culto a la personalidad”.También, que “el dinero que puedan invertir en ese tipo de anuncios de felicitación, mejor dónenlo a una asociación o a una causa, la más (sic) social y necesaria que encuentren. No desperdicien su dinero, y menos en un periódico que no sólo no da cuenta del Informe para el que pide felicitaciones, sino que hoy nos vuelve a calumniar impunemente y le vuelve a mentir a sus lectores al decir que le hemos quitado recursos a Juárez para Obras”.El periódico también reportó el acto oficial de su Primer Informe –rendido en Palacio de Gobierno– en la portada de la edición del 2 de febrero, con la nota titulada: “No nos echaremos para atrás: Corral”.Con base en información de la Dirección de Evaluación y Planeación del Gobierno Municipal, El Diario edición Juárez publicó ayer que el Gobierno estatal había recortado 37 millones al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.“No nos dijeron por qué nos redujeron, yo creo asignaron más a otros municipios”, informó el martes Juan Enrique Díaz, director de la dependencia municipal que aportó los datos.En la nota se menciona que el funcionario municipal dijo que la Secretaría estatal de Desarrollo Municipal notificó que de los 250 millones aprobados se iban a recibir 213 millones de los recursos que recibe directamente de la Federación.Corral, sin embargo, dijo que es “otra más de sus mentiras; siguen molestos porque ya no les damos las millonadas que les daba el hoy prófugo de la justicia César Duarte”. (El Diario)