El exagente de la Policía Estatal Única (PEU) División Investigación, José Alberto Delgado Villanueva, ayer fue encontrado culpable de haber violado a una mujer y la próxima semana el Tribunal de Enjuiciamiento le impondrá la pena que deberá compurgar.Al escuchar el veredicto Delgado lloró, al parecer de impotencia pues asegura que es inocente. En el área del público, su madre, la comandante Laura Villanueva Rangel, no pudo contener las lágrimas.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía de Género se señaló que el 8 de agosto del 2016 entre las 04:45 y las 07:00 horas Delgado Villanueva interceptó a una mujer –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– en las calles Paseo de San Isidro y Manuel Talamás Camandari del fraccionamiento Parajes de San Isidro.El exministerial al parecer subió a la víctima a un vehículo oficial para llevarla a un lugar no identificado donde la golpeó en la cabeza y el cuello hasta hacer que perdiera el conocimiento para luego violarla.Al momento de los hechos, José Alberto Delgado era un agente en activo y al parecer se aprovechó de su cargo.Por su parte, el abogado defensor del agente señaló al Tribunal que su representado se encontraba de vacaciones desde el 5 de agosto de ese año y por ende no contaba con sus armas de cargo y tampoco tenía en su poder el vehículo oficial ese 8 de agosto.También dijo que la víctima fue coaccionada y aleccionada para que señalara a Delgado como el responsable pues previo al ejercicio oficial de reconocimiento se le mostró una fotografía de Delgado a la afectada diciéndoles que él era su agresor.Agregó que a la víctima se le tomaron varias muestras vaginales porque ella dijo que el violador había eyaculado en su cuerpo pero no se encontraron células espermáticas que identifiquen a su representado.Ayer al emitir el veredicto condenatorio, el titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Maurilio Ríos Neave, dijo que prevalecía la acusación de la víctima y el hecho de que en juicio oral ella reconoció a José Alberto Delgado como su agresor.El juez programó otra audiencia para el próximo 15 de febrero a fin de imponer la pena al exservidor público y de dar lectura a la sentencia.

