Chihuahua— Por acudir a la gira que realizó el precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en la ciudad de Chihuahua, el síndico de Juárez, Héctor Aarón Yáñez Limas, se ausentó ayer de su función y no acudió a la sesión ordinaria que celebró el Cabildo.El funcionario municipal que aspira a una candidatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que pidió permiso al Ayuntamiento para faltar y descartó que haya dado prioridad a los asuntos político-partidistas que a los públicos.“Pedí permiso para participar en el evento de Meade”, dijo el síndico, quien busco estar cercano al precandidato de la coalición “Todos por México”, conformada por el PRI, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA), desde que llegó a la ciudad de Chihuahua.“Estoy en la búsqueda de un escenario que aspiro, como cualquier mexicano en nuestro país, que en este caso tengo que respetar y cuidar los procesos y siempre he cuidado que todo esté a lo que debe de ser en cuestión de la legalidad”, agregó.En una carta enviada el miércoles al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, con copia para José Antonio Meade, Yáñez Limas acusó al dirigente estatal del tricolor, Omar Bazán Flores, de obstaculizar y frenar el desarrollo de los militantes.“Ante la insensibilidad de una voraz dirigencia estatal, por carecer de táctica política y falta de coherencia, al haber interpuesto sus intereses personales a los institucionales, violando su promesa al tomar posesión como presidente, de no postularse a un ningún cargo de elección popular”, expresó en la misiva que también publicó en su red social de Facebook.Omar Bazán dijo que conoce la petición y señalamientos del síndico, pero afirmó que será respetuoso de cualquier expresión de los militantes para no entrar en polémica y privilegiar el trabajo del partido en unidad de cara a los comicios de este año.“El compañero Aarón buscó ser diputado federal y ahí va la senadora (Lilia) Merodio de candidata, no quiere reelegirse, no buscó la reelección, que el partido le ofreció y pues ya es una postura personal, respeto su postura, tendrá su estrategia, no sé cuál sea”, sostuvo.El dirigente estatal priista explicó que por el momento ya está muy avanzado el proceso interno de designación de candidatos, aunque consideró que siempre hay posibilidades antes de hacer los registros de manera oficial ante las instituciones electorales.“Las convocatorias ya se giraron, ya hubo los registros, ya hubo los procesos, ese tema ya está muy avanzado, ya las posibilidades están muy avanzadas, siempre hay posibilidades de hacer ajustes de último momento antes de los registros constitucionales, pero no estamos en ese tema, no es un planteamiento”, mencionó.Sin embargo, Yáñez Limas reiteró que su planteamiento ya está hecho a las instancias correspondientes y buscará que se den negociaciones y acuerdos políticos para poder acceder a una candidatura en el proceso electoral.