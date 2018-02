Reprueban llamado de Corral a boicot a El Diario

Líderes de sectores sociales y de profesionistas criticaron que el gobernador Javier Corral haya pedido a empresarios no contratar publicidad en El Diario para felicitarlo por su informe y advirtieron, incluso, que “quiere pegarle en el bolsillo a esta empresa”.“Son asuntos en donde no debería tener injerencia el gobernador. Como empresa es válido hacer negociaciones y hacer ofrecimientos de publicidad, El Diario es libre de hacerlo siempre y cuando no se hagan actos por debajo del agua”, consideró Alcides Flores, director de la organización Ciudadanos Organizados por el Desarrollo Integral de las Comunidades (Codic).A su vez, Eduardo Mariscal, presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Abogados en la Zona Norte, dijo que el mandatario se ve muy mal en interferir en asuntos que son propios de una empresa.“Una cosa es no querer contratar publicidad, pero otra querer pretender interferir en el ánimo de lo privado”, dijo.Lo que es de preocuparse, insinuó, es que quiere pegarle al bolsillo de El Diario.“Quiere dividir a los empresarios, quiere considerar a los que no contraten publicidad con esta empresa como parte de su botín político, lo que es muy grave”, manifestó.En su cuenta personal de Facebook, Corral convocó el miércoles a los empresarios a no comprar anuncios de felicitación por su informe en el periódico El Diario de Juárez.En ese mensaje, el gobernador pidió a quienes estén interesados en hacerlo en mejor donar su dinero a una asociación o a una causa, la más (sic) social y necesaria que encuentren, escribió.“No desperdicien su dinero, y menos en un periódico que no sólo no da cuenta del Informe para el que pide felicitaciones, sino que hoy nos vuelve a calumniar impunemente y le vuelve a mentir a sus lectores al decir que le hemos quitado recursos a Juárez para Obras”.Los líderes sociales dijeron que ya no sólo ataca la línea editorial de este medio sino, además, se inmiscuye en sus negocios.“Cualquier persona debe tener libertad de contratar o no espacios de publicidad. Con esto el gobernador se ve muy mal”, dijo Mariscal.