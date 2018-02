'Remozan' la historia

Con más de 40 años de historia, la Escuela Secundaria Federal número 6 estuvo clamando la intervención de las autoridades para subsanar la infraestructura a la que desde hace mucho tiempo no se le daba una “manita de gato”.Ayer llegó a las instalaciones del plantel el programa “La escuela, mi segunda casa”, que ponen en marcha dependencias del Gobierno municipal con acciones de mantenimiento y remozamiento de los edificios.Personal de Limpia se encargó de los jardines y las jardineras; además se remozó la cancha de basquetbol y las banquetas tanto interiores como exteriores, y se repuso parte de la instalación eléctrica que por años presentaba fallas.En las calles aledañas, personal de la Dirección de Control de Tráfico pintó también los cruces peatonales que ya no se notaban, mientras se retiró escombro, “tiliches” u objetos en desuso, y se otorgó pintura para salones.Asimismo, se arreglaron los sanitarios y se dotó a la institución de tambos de basura.El evento fue encabezado por el alcalde Armando Cabada y el director de Educación Jesús Ortega Aguirre ayer a las 10:30 de la mañana.María Álvarez Figueroa, directora del plantel, dijo que esta escuela tiene 40 años y sus instalaciones requieren de mucho mantenimiento, “por ejemplo lo eléctrico, pintura, reforestación y además no contamos con muchos recursos, por eso solicitamos el apoyo”.“Tenemos muy pocos alumnos y es muy poca la cuota de recuperación que pedimos”, agregó. La escuela tiene 450 alumnos, se informó.Ortega detalló que este año se atenderán 100 planteles, entre los que se suman a partir de este día las escuelas secundarias.

