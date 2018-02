Con la consigna de visibilizar las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades reprimidas, María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez, aspirante independiente a la presidencia de México, llegó a esta ciudad para tener un diálogo con estudiantes, representantes indígenas y organismos civiles.“Como ven no les traemos cachuchas, no les traemos tortas, les traemos trabajo, mucho trabajo, porque esto va para largo. Tenemos que darnos la mano los de abajo, los que hemos sido olvidados por los de arriba”, dijo frente a los espectadores que acudieron al edificio X del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).La cita fue a las 11 de la mañana. Ante el lleno en el auditorio fue necesaria la apertura de otro espacio dentro de la institución, donde se transmitió en vivo la actividad.Durante su mensaje, Marichuy dijo que su intención no es llegar a ser presidenta de la República, sino sentar un precedente en la historia.Fue el Congreso Nacional Indígena (CNI) –el frente de luchas en defensa del territorio más grande de México –quien la designó como vocera y candidata, la primera aspirante indígena a la presidencia.Rememoró que el CNI se conformó en 1996, luego de que un año antes se convocara por parte del ejército zapatista a una reunión con los pueblos indígenas de todo el país.Ya reunidos se dieron cuenta que la situación empeoraba respecto a la invasión de sus territorios e implementación de megaproyectos que destruían la tierra y sus hogares.“Esto es justamente para visibilizar esta problemática que se vive abajo, principalmente en los pueblos indígenas, que aún después de 500 años ahí siguen, están luchando, resistiendo y buscando formas de sobrevivir”, dijo.Expresó que estos abusos no se limitan a sus comunidades, pues al llegar con sus problemas a las ciudades éstos se sumergían en cifras aún más grandes de problemas de las propias urbes.Por ello, señaló que esta lucha es de todos, pues existe una necesidad de que todos se unan y busquen una forma distinta de hacer las cosas, y generar un consenso donde quepan todos y no sólo unos cuantos.“Tenemos una tarea grande los pueblos, vamos a luchar por todos, pero también queremos y necesitamos de ustedes, porque los pueblos indígenas no podemos solos”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.