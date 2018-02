El patrimonio de más de 30 años de la familia De la Rosa García, oriunda de Zacatecas, quedó reducido a cenizas ayer por la madrugada, luego de dos incendios consecutivos.El primero ocurrió momentos después de las 9 de la noche, entonces, la casa ubicada en la calle Torcaza, en la colonia Granjas de Chapultepec, registró fuego en sólo dos de sus habitaciones.“Nos dijeron que no nos quedáramos aquí, que no era seguro y mejor nos fuimos”, dijo Irma De la Rosa, hija de los dueños del hogar.Sin embargo, a las 4 de la mañana, se reavivó el fuego y terminó por destruir lo que quedaba de pie.Irma De la Rosa dijo que en esa casa vivían sus dos padres, Bartolo De la Rosa, de 75 años, y Mariana García, de 67, al igual que una de sus hermanas, de 29 años, y uno de sus hermanos, de 43.Éste último, decidió pasar la noche en una casa frente al siniestro, con el fin de vigilar la propiedad.Vecinos relataron que al momento de que se reavivaron las llamas, ya por la madrugada, él fue el primero que intentó sofocarlas, razón por la cual quedó lesionado con quemaduras de primer grado en rostro y brazos.Actualmente se encuentra internado en el Hospital General, y su estado de salud es estable; aunque aún no saben cómo van a pagar la cuenta.Además, en esa casa se encontraban todas las cosas que Irma utilizaba para trabajar, así como su mercancía. Desde hace años que se dedica a la venta de ropa de segunda mano, pero nada resistió al incendio.La pena que embarga a la familia es aún mayor, debido a que apenas hace una semana sepultaron al mayor de los hermanos; y todo esto mantiene delicada de salud sobre todo a su madre, quien padece diabetes y las impresiones le afectan.“Ahorita sólo estamos esperando a que nos digan que ya no se puede salvar nada, para tumbarlo todo y ver cómo empezamos otra vez. Para nosotros fue negligencia de los bomberos”, dijo.Por su parte, Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil de Municipio, dijo que las investigaciones están en curso.Su versión de los hechos fue distinta, pues señaló que desde el incendio de la noche ya se había perdido la mayor parte de la propiedad y el de las 4 de la mañana no fue tan intenso.“A las 21:47 horas fue el reporte en la calle Torcaza, en Granjas de Chapultepec (…) fueron dos unidades de Bomberos y dos pipas; la segunda vez sólo se acercaron las autoridades”, dijo.Aunque todavía no se da por oficial la causa del incendio, dijo que se creía que el primero se originó por unas brasas que quedaron prendidas en un tejabán que colinda con la parte trasera de la casa, que está a desnivel.Mientras que el segundo, se cree que pudo haber sido provocado por la imprudencia de alguna persona en estado inconveniente.De momento, quien desee apoyar a la familia puede llamar al número celular 656 589-77-84, teléfono al que responderá Gilberto Soto, cuñado de Irma. (Karen Cano / El Diario)

