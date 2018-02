Acusan a Héctor González de recibir 2 mdp de gobiernos anteriores

El alcalde Armando Cabada, exhibió esta tarde los contratos que la esposa del periodista Héctor González de Televisa local, Wendy Luisa Méndez Velásquez, tenía con las administraciones municipales de Héctor Murguía y Enrique Serrano y Javier González, por un monto de 2 millones 35 mil pesos para un portal de Internet, “Reporte Frontera”, que ya no existe.Agregó que con el Gobierno del Estado también tenía contratos y los que se han logrado obtener, a través de Transparencia, son por cantidades de 784 mil pesos.“Por eso lo podemos hacer público porque es dinero público que se le pagó a él y a su esposa, no es un asunto personal; es un asunto de dinero, en el argot, y lo digo me siento entre compañeros, sabemos que eso es chayote, no es otra cosa más que eso este señor, un chayotero”, dijo hoy en rueda de prensa.Esto en referencia a la demanda que el conductor de noticias interpuso la semana pasada contra él por amenazas.Cabada reconoció que como autoridad no debió actuar así contra Héctor González y pidió disculpas a quienes lo apoyan como presidente municipal.Aseguró que durante más de dos años, González lo ha denostado y difamado, “ha hecho señalamientos, muy, muy graves, que finalmente yo absorbía, como he sido respetuoso de la crítica de todos ustedes, pero hay una gran diferencia entre la crítica y la mentira”, expuso.Afirmó que el jueves pasado se encontró con el conductor de noticias en un estacionamiento de la ciudad de Chihuahua y le reclamó por ser un mentiroso.“Claro estoy de que no se lo dije en los mejores términos, pero les puedo garantizar y asegurar que jamás de mi boca salieron amenazas, mucho menos de muerte, no tengo la necesidad y no la tenía en ese momento, lo único que me motivó obviamente fue la emoción de tantos años, de tanto tiempo de estar escuchando a este sujeto, de tanta mentira que ha vertido en mi contra”, manifestó.