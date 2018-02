Capacitan a docentes en el Nuevo Modelo Educativo

Ante el Nuevo Modelo Educativo que entrará en vigor el próximo ciclo escolar, un millar de profesores de escuelas secundarias técnicas de la localidad fueron capacitados ayer.Se informó que la prioridad es que los docentes dominen la Autonomía Curricular, que trata de que cada una de esas escuelas tendrá la libertad, con base en sus capacidades, de conformar ‘clubes’ para sus alumnos, promoviendo así la convivencia.“Ya no habrá talleres, tampoco estarán las materias de tecnologías ni de optativa, ahora las escuelas ofrecerán clubes y los estudiantes participarán en ellos, y no serán calificados de manera cualitativa, sino cuantitativa”, explicó María Magdalena Contreras Martínez, encargada de Enlace Académico de Secundarias Técnicas de Servicios Educativos del Estado de Chihua-hua (Seech).Después de que se implemente este nuevo modelo, los clubes sólo podrán versar de alguno de los ámbitos que propone la Autonomía Curricular, que son ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyecto de impacto social.La participación de los estudiantes en estos clubes suplirá el tiempo que los adolescentes le dedicaban a las materias ya mencionadas.La intención es que a lo largo de su formación secundaria puedan participar en al menos dos diferentes. En ellos, estarán además interactuando con estudiantes de otros grados y serán de su elección con base en lo que la escuela en donde se encuentre ofrezca.“Las escuelas con mayores recursos podrán ofrecer más opciones que las de menores recursos. Se les permitirá la variedad en medida de sus posibilidades de espacio y maestros disponibles”, explicó Contreras Martínez.Debido a que este es el aspecto más importante del nuevo Modelo Educativo, pero no es el único, dijo que era necesario empezar a empapar del tema a los docentes y directivos con anticipación.Por ello, esta semana la destinaron a realizar las capacitaciones en todas las regiones del estado. Ayer fue el turno de Ciudad Juárez, en donde hay alrededor de mil docentes y directivos de secundarias técnicas. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.