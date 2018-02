Se unen maestras a protesta contra director de primaria

Galería

Por segundo día consecutivo, madres de familia cuyos hijos estudian en la Primaria Federal Alfonso Hernández Pérez se apostaron en la entrada del plantel para exigir la destitución del director, Felipe de Jesús Escobar Sánchez.Esta vez un grupo de maestras se unieron a la manifestación, indicando que estaban motivadas por causas independientes a la de las mamás, pero con el mismo objetivo de mejorar las condiciones generales de la escuela.“Desde el pasado 20 de octubre iniciamos un proceso, hicimos un oficio de queja por la situación que se está viviendo aquí en la escuela (…) pero no nos han resuelto nada”, dijo Alicia Deyanira Rodarte Luján, maestra del plantel.En dichos oficios estipulan que la infraestructura está en malas condiciones, además de que acusan al director de abuso de autoridad y malos tratos hacia ellas.“El proceso está en Comisaría, estamos en espera de un resolutivo que no se ha dado, ha sido un proceso largo y creemos que ya tenemos que tomar otras medidas, nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar”, dijo María Acosta, otra de las profesoras.El pasado martes en la mañana, un grupo de 20 mujeres, algunas de las cuales dijeron que pertenecían a la mesa de padres de familia de la escuela, bloquearon las entradas para impedir el paso del director, con la intención de confrontarlo.Entre otras cosas, denunciaron que el director cobra 50 pesos por alumno por concepto de los exámenes bimestrales que se aplican para ser evaluados normalmente.Tan sólo en el turno matutino existen más de 450 estudiantes.Ese dinero se reunía por parte de la mesa de padres de familia y luego se le entregaba al director. Sin embargo, al notar que la escuela contaba con necesidades y que estas no eran satisfechas, decidieron investigar el gasto.Pusieron sobre aviso a las autoridades educativas, y al discutir el asunto salió a relucir que existen unos 25 mil pesos que no fueron gastados.Al no contar con una respuesta inmediata por parte de las autoridades educativas, ayer miércoles se volvieron a manifestar y esta vez también impidieron el paso de alumnos y maestros.Fue necesaria la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública debido a un forcejeo que se dio en la entrada de la escuela, ubicada en la calle Santa Clara, esquina con Compositores.Debido a que las maestras inconformes no tenían intención de impedir las clases, sólo proclamar que estaban trabajando bajo protesta, solicitaron a las madres que les permitieran la entrada, a lo que accedieron.Sin embargo, lo anterior ocurrió hasta pasadas las 9 de la mañana, cuando el horario de entrada es a las 7:30, por lo que sólo un puñado de niños, que aún permanecían en el sitio, fueron los que entraron a clases.El director también acudió al sitio y expresó que el no permitir las clases es un procedimiento ilegal y que sólo afecta a los alumnos y a los padres de familia que iban a tramitar inscripciones.“Aquí hay un conflicto de intereses y hay afectaciones morales a mi persona, porque es difamación y calumnias. La autoridad será la que tomará lo que corresponde en estas situaciones”, dijo Escobar Sánchez.Las madres fueron atendidas ayer por personal enviado por la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, que les indicó que a más tardar hoy por la mañana les sería informado lo que procedería respecto al caso.Esto debido a que desde hace tres semanas que se está realizando una auditoría y los resultados no estaban conclusos.Entre tanto, las madres dijeron que hoy volverían a apostarse a las afueras del plantel.